Japonlar Beypazarı'nda araştırma yaptı

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Japon Sato Mae ile Masumi Katoka, Ankara'nın Beypazarı ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünü ziyaret etti.

Buradaki kök boyamalı kilim atölyesi ve kilim dokuma atölyesinde çalışmaları izleyen ziyaretçiler, tiftik ve yünün ham maddesinin sağlandığı ağılda tiftik keçilerini inceledi.

Ağılda yaptıkları incelemelerin ardından Sato Mae, şunları kaydetti:

"Burada olmaktan çok mutluyum. Buradaki boyama teknikleri, dokuma teknikleri geleneksel. Aynı zamanda, dokumada kullanılan ipliklerin ham maddesi olan tiftik keçisini yakından görmekten dolayı çok mutlu olduğumu söyleyebilirim. Burada bu geleneğin devam ettirilmesi de güzel."