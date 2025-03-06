Japon berber Hakoishi, 108 yaşında Guinness'e girdi

Japonya'da 108 yaşındaki Shitsui Hakoishi, 'dünyanın çalışan en yaşlı kadın berberi' olarak Guinness Dünya Rekorları'na girdi

Devlet televizyonu NHK'nin haberine göre Toçigi eyaletinde kadın kuaförlüğü yapan Hakoishi, 'dünyanın en yaşlı kadın kuaförü' ünvanını kazandı.

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Komşularının ve müşterilerinin katıldığı sertifika töreninde konuşan Hakoishi, küçük yaştan beri hayatının zorluklarla dolu olduğunu bildirdi.

Hakoishi, "İnsanlar beni görmek için uzaklardan geliyor, bu yüzden elimden geldiğince mesleğime devam etmek istiyorum" dedi.

Japon kadın, konuşmasının ardından Guinness Dünya Rekorları sertifikasını teslim aldı.

Toçigi'nin Nakagawa bölgesinde 1912'de doğan Hakoishi, başkent Tokyo'daki bir kuaförde 14 yaşındayken çıraklığa başladı.

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1936'da berberlik lisansını alan Hakoishi'nin eşiyle açtığı berber dükkanı, İkinci Dünya Savaşı sırasında yıkıldı.

Kocasının savaşta ölmesi sonrası Hakoishi, memleketine dönerek hem evinde kurduğu küçük dükkanı işletti hem de iki çocuğunu büyüttü.

Resmi Kyodo ajansı, berber Hakoishi'nin Japonya'da düzenlenen 2020 Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'nda meşale taşıdığını aktardı.

Yaşına rağmen saç kesme becerilerini sürdüren Japon berberin, dizlerindeki ağrı nedeniyle az sayıda müşteri kabul edebildiği bildirildi.