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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Jankat Yılmaz: Muslera ile çalıştığım için şanslıyım - Galatasaray Haberleri

        Jankat Yılmaz: Muslera ile çalıştığım için şanslıyım

        Galatasaray'ın genç kalecisi Jankat Yılmaz, Muslera'nın kendisine çok şey kattığını aktararak, "Muslera, yıllarını bu kulübe adamış bir kaleci. Aldığımız iki yıldızda kendisinin büyük payı var. Sadece maç değil, kupalar kazandıran bir kaleci. Onunla çalıştığım için çok şanslıyım." ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2025 - 11:14 Güncelleme: 20.05.2025 - 11:14
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        "Muslera ile çalıştığım için şanslıyım"
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        Galatasaray'ın genç kalecisi Jankat Yılmaz, ayrılığa hazırlanan Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera'dan çok şey öğrendiğini söyledi.

        Sarı-kırmızılı ekibin altyapısından yetişen Jankat, Trendyol Süper Lig'de üst üste 3, toplamda da 25. kez ulaştıkları şampiyonluk ve kariyeri hakkında açıklamalarda bulundu.

        Jankat, 14. sezonunu geçiren Muslera'nın kendisine çok şey kattığını aktararak, "Muslera, yıllarını bu kulübe adamış bir kaleci. Aldığımız iki yıldızda kendisinin büyük payı var. Sadece maç değil, kupalar kazandıran bir kaleci. Onunla çalıştığım için çok şanslıyım. Hem Muslera'dan hem de Günay ağabeyden çok şey öğrendim. Umarım gelecekte onların kattıklarıyla iyi performans gösteririm." diye konuştu.

        Şampiyonluktan dolayı mutlu olduklarını vurgulayan 20 yaşındaki file bekçisi, "Şampiyon olduğumuz için çok mutluyuz. Beşinci yıldızı taktık. 2025'te 25. şampiyonluk geldi. Bu şampiyonlukların devamı gelecek. İnşallah benim de bu şampiyonluklarda daha fazla emeğim olacak." ifadelerini kullandı.

        Galatasaray'ın kadrosunda bulunan yıldız futbolculara değinen Jankat Yılmaz, "Onlardan bir şeyler görmeyi, bir şeyler öğrenmeyi bir artı olarak görüyorum. Çok örnek ve karakterli isimler var. Burada oldukları için şanslıyız. Umarım biz de onlar gibi kariyer yapabiliriz." şeklinde görüş belirtti.

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