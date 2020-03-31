31 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe göre, komutanlıkta görevli subay, sözleşmeli subay, astsubay, sözleşmeli astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve erler, askerlik yükümlüleri ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığına bağlı öğretim elemanları ile öğrencilerin kılık ve kıyafetine ilişkin usul ve esasları düzenlendi.
Erkek personel sakal, bıyık ve favori bırakamayacak ve her gün sakal traşı olacak.
Kadın personelin saçları isteğe bağlı olarak, kısa veya uzun olabilecek. Saçlar kısa ise saç boyu ensede, ceket yakası hizasını geçemeyecek.
Başlarını örten kadın personel şapka, kep veya örgü bere altına, yüzünü kapatmayacak şekilde, resmi üniforma rengindeki desensiz kumaş başörtüsü takabilecek. Bu personele talep halinde, kısa kollu verilen gömleklerin yerine, aynı kumaştan yapılmış uzun kollu olanı verilecek. Etekli üniforma seçeneklerinde, pantolon tercih edebilecek.
AA'nın haberine göre; resmi kıyafet ile söz, nişan, evlilik, devre yüzüğü dışında, memuriyetin ciddiyeti ile bağdaşmayan yüzük, bileklik, künye, kolye, rozet ve ziynet eşyası gibi takılar takılmayacak.
Terörle Mücadele Kanunu kapsamında yaralanarak malul olan ve halen göreve devam eden personel isterse sivil kıyafet giyebilecek.
Bina ve müştemilatı ile araç dışında şapka, kep, bere veya örgü başlık giyilmesi zorunlu. Birlik içinde, amirin müsaade ettiği alanlarda başlıksız olarak dolaşılabilecek.
Erkek personelin siyah, kadın personelin ise ten rengi, şeffaf ve parlamayan çorap giymesi zorunlu. Ancak, kışlık kıyafet ile görev yapılan dönemlerde kadın personel pantolon veya etek altında tamamı siyah gözükecek şekilde siyah çorap da giyebilecek.
Personel, hizmet dışında, sivil elbise ile tabancalarını göze görünmeyecek şekilde taşıyabilecek.
Yazlık ve kışlık kıyafetlerin giyilme zamanları, bölgenin iklim özellikleri dikkate alınarak, Ankara'da Jandarma Genel Komutanlığınca, diğer illerde ise, il jandarma komutanlıklarının teklifi üzerine valiliklerce belirlenecek.
Jandarma Genel Komutanlığında görevli devlet memurları kılık ve kıyafeti bakımından Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik hükümlerine tabi olacak.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!