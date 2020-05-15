Jandarma Genel Komutanlığı darbe girişimi davasında 3 sanık tahliye edildi

Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesince aylık tutukluluk incelemesi kapsamında sanık ve avukatlarının Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden tahliyeye yönelik talepleri alındı.

Ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, eski kursiyer teğmen Mehmet Deniz ile eski astsubaylar İsmail Hakkı Avuç ve Bünyamin Tekin'i adli kontrol şartıyla tahliye etti.

Diğer sanıkların ise tutukluluk hallerinin devamına hükmeden mahkeme, davayı erteledi.