Jandarma bekçi alımı başvuru tarihleri son gelişmeler ile takip ediliyor. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi Başkanlığı’ndan yapılacak açıklamalar ile bekçi alımı başvuru tarihleri netlik kazanacak. Adaylar uygun şartları taşımaları durumunda bekçilik alımı için ön başvurularını gerçekleştirecekler. Ancak henüz Jandarma bekçi alımı başvuru tarihleri açıklanmadı. Başvuru işlemlerinin ilerleyen günlerde kılavuz ile beraber başlaması ön görülüyor.

JANDARMA BEKÇİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2021'de 10 bin jandarma bekçi alımı yapılacağının açıklamasının ardından bekleyiş sürüyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün (EGM) duyurusuna göre, Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) ve Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) bünyesinde 10 bin bekçi alımı yapılacak.

Söz konusu alımlar için başvuru ve diğer tarihler açıklanmadı. Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

BEKÇİLİK BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

En az 167 cm boyunda olmak,

Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.

31 yaşından gün almamış olmak

Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.