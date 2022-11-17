James Webb'ten yeni kare: "Kum Saati"ni görüntüledi

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ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), James Webb Uzay Teleskobu'nun yakaladığı son görüntüyü paylaştı.

James Webb, L1527 adlı kara bir bulutun görüntüsü ve çekirdeğindeki bir protoyıldızdan yayılan ışığı kaydetti. James Webb'ın yakaladığı karede canlı renklerle dolu, parlak bir kozmik kum saati görüntüsü elde edildi.

L1527, Dünya'dan yaklaşık 460 ışıkyılı uzaklıkta ve 0,3 ışıkyılı genişlikte uzanıyor. Merkezinde bir protostar (önyıldız) var. Henüz şekillenmekte olan genç yıldızlara önyıldız deniyor.

Yaklaşık 100 bin yaşında, nispeten genç olan önyıldızın yaydığı ışığa şeklinden dolayı kum saati adı veriliyor.

*Haberin görseli NASA tarafından servis edilmiştir.