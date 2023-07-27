James Webb'ten büyüleyen kare: Parlayan renkli yıldızlar görüntülendi

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NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu tarafından çekilen son fotoğrafta bir çift renkli yıldızlar görüntülendi.

Going goblin mode.



Within the orange-white splotch at the center of this image are 2 chaotic baby stars. Over thousands of years, the pair repeatedly gobbled up, then spat out the gas and dust around them — producing those fiery orange lobes: https://t.co/lSOy5uyCYD pic.twitter.com/jHVu6YlGXv — NASA Webb Telescope (@NASAWebb) July 26, 2023

CNN'in aktardığı habere göre, hala aktif olarak şekillenen ve birbirine yakın yörüngede dönen iki yıldıza Herbig-Hato 46/47 ismi veriliyor ve 1470 ışıkyılı uzaklıkta olduğu biliniyor.

Yıldız ikilisi 1950'lerden beri birçok kez görüntülense de Webb teleskobu yakın kızılötesi ışıkta en detaylı ve en yüksek çözünürlüklü kareyi yakaladı.

James Webb Teleskobu'nun yıldız yaşam döngüsünün bu kritik anını yakalaması, astronomların yıldızların zaman içinde nasıl oluştuğu ve geliştiği hakkında daha fazla bilgi edinmesini sağlayacağı düşünülüyor.

*Haberin görseli NASA tarafından servis edilmiştir.