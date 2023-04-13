James Rodriguez ile Olympiakos'un yolları ayrıldı. Yunan ekibi yaptığı açıklamada anlaşmalı olarak sözleşmeyi feshettiklerini duyurdu.
Yapılan açıklamada, ''Olympiakos ve James Rodriguez işbirliğini sonlandırma kararı aldı. James her zaman kulübümüzün bir parçası ve "kırmızı-beyazlılar" ailesinin bir üyesi olacak. Kendisine hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki yaşamında başarılar dileriz'' ifadeleri kullanıldı.
OYUNCUNUN ADI SÜPER LİG EKİPLERİ İLE ANILIYORDU
Kolombiyalı yıldız'ın adı daha önce Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Başakşehir ile anılmıştı. Yıldız oyuncu şu anda serbest.
OLYMPİAKOS PERFORMANSI
2022 yılında Al-Rayyan SC takımından ayrıldıktan sonra Yunan kulübüne imza atan 31 yaşındaki orta saha oyuncusu, kırmızı-beyazlı ekiple çıktığı 23 maçta 5 gol ve 6 asist kaydetti.