James Rodriguez ile Olympiakos'un yolları ayrıldı. Yunan ekibi yaptığı açıklamada anlaşmalı olarak sözleşmeyi feshettiklerini duyurdu.

Yapılan açıklamada, ''Olympiakos ve James Rodriguez işbirliğini sonlandırma kararı aldı. James her zaman kulübümüzün bir parçası ve "kırmızı-beyazlılar" ailesinin bir üyesi olacak. Kendisine hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki yaşamında başarılar dileriz'' ifadeleri kullanıldı.