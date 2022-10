Beykoz Kundura Sinema’nın “Restore Klasikler” programı kapsamında, sinema tarihinin en uzun soluklu serisi James Bond’un sinemadaki 60. yaşını kutlayor. “60 Yaşında: Bond, James Bond” adlı seçki, serinin ilk filmi de olan “Dr. No” (1962) ile 8 Ekim Cumartesi günü başlıyor.

Beykoz Kundura Sinema’nın James Bond’un sinemadaki 60. yılını kutlayacak seçkisi “60 Yaşında: Bond, James Bond”, serinin ilk filmi de olan 1962 tarihli Bond klasiği “Dr No” ile 8 Ekim Cumartesi günü başlıyor.

Connery, Sean Connery!

Casus kitapları yazarı Ian Fleming’in 1953’te bir roman kahramanı olarak yarattığı 007 kodlu meşhur MI6 ajanı James Bond’un beyazperde yolcululuğunun başlangıcı da olan “Dr. No”, kaybolan bir İngiliz ajanına neler olduğunu öğrenmek için Jamaika’ya giden James Bond’un peşinde, gerilim ve aksiyonu yüksek bir maceraya sürüklüyor. En etkili James Bond aktörü Sean Connery’i ilk kez Bond rolünde gördüğümüz ve serinin devamında dünyanın başını türlü belalara sokacak terör örgütü SPECTRE ile ilk kez tanıştığımız film, en ünlü ‘Bond kızları’ndan Ursula Andress’in ikonik Honey Ryder performansıyla da gerçek bir klasik.

Bond İstanbul’da!

Bond seçkisi9 Ekim Pazar günü Türkiye’de çekilen ilk Bond filmi de olan “Rusya'dan Sevgilerle” devam edecek. Sean Connery, Bond rolüne devam ediyor ve SPECTRE tarafından çalınan bir Sovyet şifreleme cihazını geri almak için İstanbul’a geliyor. Kapalıçarşı, Sultanahmet, Yerebatan Sarnıcı ve Ayasofya gibi şehrin birçok ünlü mekânına da uğrayan Bond, 1883-1977 yılları arasında Paris ile İstanbul arasında hizmet vermiş Şark Ekspresi’ne de (Orient Express) biniyor.

Seçkide ilk 11 Bond filmi gösterilecek

James Bond’un 25 film ile sinema tarihinin en uzun soluklu projesine dönüşmüş yolculuğuna tanıklık edeceğimiz “60 Yaşında: Bond, James Bond” adlı seçkide serinin ilk 11 filmi yenilenmiş kopyalarıyla Türkiye’de ilk kez seyirciyle buluşacak. “Goldfinger / Altınparmak” (1964), “Thunderball / Yıldırım Harekâtı” (1965), “You Only Live Twice / İnsan İki Kere Yaşar” (1967), “Diamonds Are Forever / Ölümsüz Elmaslar” (1971), “On Her Majesty's Secret Service / Kraliçenin Hizmetinde”nin (1969) adlı filmler Ekim ayında gösterilirken; Aralık ayında devam edecek gösterimlerde Roger Moore’un başrolünde olduğu “Live And Let Die / Yaşamak İçin Öldür” (1973), “The Man With The Golden Gun / Altın Tabancalı Adam” (1974), “The Spy Who Loved Me / Beni Seven Casus” (1977) ve “Moonraker / Ay Harekâtı” (1979) adlı Bond filmleri seyirciyle buluşacak.

“60 Yaşında: Bond, James Bond” seçkisi, Ekim ve Aralık aylarında hafta sonları Beykoz Kundura’da olacak. Gösterimler, Cumartesi günleri saat 17:00’de, Pazar günleri ise saat 15:00’te başlayacak. Sınırlı sayıda biletleri beykozkundura.com adresinde...