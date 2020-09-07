Genelde lokantadalar da çerez gibi yenen, lezzeti damaklarda kalan, mayhoş acılığıyla süper bir turşu. Özellikle kurubaklagil yemeklerinin yanına çok yakışan jalapeno biber turşusu yapımına başlayalım.
Jalapeno Biber Turşusu İçin Malzemeler:
1 kg jalapeno biber (1lt kavanoz için )
1 tatlı kaşığı ucu toz şeker
1 adet defneyaprağı
4-5 tane karabiber
4 diş sarımsak
1 çay b üzüm sirkesi
1 tatlı kaşığı ucu kişniş
Kaynar su (içmelik su olmalı)
Jalapeno Biber Turşusu Yapılışı:
Biberlerimizi ayıklayıp iyice yıkayıp, halka halka doğrayın.
Suyunu kaynatın.
Diğer yandan kavanozların dibine, yukarıda her bir kavanoz için verdiğim ölçüler olacak şekilde yerleştirin.
Şeker, sirke, tuz, hariç biberleri gelişi güzel yerleştirin.
Şeker, sirke ve tuzu ilave edip, kaynamakta olan suyu kavanoza dökün.
Gazını alıp, ağzını temizleyin.
Kapağı sıkıca kapayıp, ters çevirin.
Soğumasını bekleyin.
1 gün boyunca bekletin.
Afiyet olsun…
Püf Noktası:
Karabiber mutlaka olmalı.
Suyun kaynar olması ve hemen hızlıca kapatılması önemli.
Vakumlanmazsa dolapta muhafaza edin.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!