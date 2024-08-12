Jack Reacher filmi oyuncuları: Jack Reacher filmi konusu nedir?
Jack Reacher filmi sinema perdesinin ardından 12 Ağustos Pazartesi akşamı televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Christopher McQuarrie'ın yazıp yönettiği film, 2012 yılında gösterime girdi. Filmi kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler için, "Jack Reacher filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?" sorularının yanıtını haberimizde derledik. İşte Jack Reacher filmi konusu ve oyuncuları...
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Başrolünü Tom Crusie'un üstlendiği Jack Reacher filmi, bu akşam televizyon ekranlarında sinemaseverlerle buluşuyor. Lee Child'ın 2005 tarihli One Shot romanından uyarlanan Jack Reacher filmi, aksiyon gerilim türündedir. Peki, "Jack Reacher filmi konusu nedir, Jack Reacher oyuncuları kimler?" İşte Jack Reacher filmi hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...
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JACK REACHER FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Pittsburgh kentinde sakin ve güneşli bir sabah, mesai saatinden hemen önce insanlar işlerine doğru koşturmakta, günlük telaşlarını yaşamaktadırlar. Tam bu sırada 10th Street köprüsüne bakan parkta, nehrin karşısı yakasından gelen 6 el silah sesi duyulur ve birkaç dakika içinde 5 masum insan kanlar içinde yere yığılarak hayatını kaybeder. Usta bir nişancının elinden çıktığı belli olan bu olayı Pitssburg polis departmanının çözmesi ve katil zanlısını yakalaması fazla sürmez; daha 24 saat dolmadan 5 cinayetin faili yakalanır.
Fakat sorgu esnasında hiçbir şey söylemeyen genç adam bir kağıda sadece "Jack Reacher'ı bulun!" yazar. Tüm kanıtlar gün gibi ortadayken eski bir asker olan Jack Reacher olayın görünmeyen yönlerini açığa çıkartacağı bir davanın içine girecektir. Bu arada zanlı Jason Barr'ın avukatı Helen Rodin de Bölge Savcısı olan Alex Rodin'in kızıdır. Baba-kız arasındaki hesaplaşmanın boyutları ise çok farklıdır.
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JACK REACHER FİLMİNİN OYUNCU KADROSU
Tom Cruise
Rosamund Pike
Robert Duvall
Richard Jenkins
David Oyelowo
Werner Herzog
Jai Courtney
Alexia Fast
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