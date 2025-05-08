İlk yavruların hava sıcaklığına göre yaklaşık 45 ile 60 günlük kuluçka süresinin ardından yumurtadan çıkacağına işaret eden Polat, "Haziranda en yüksek sayıları muhtemelen göreceğiz. Bu dönem için yapılmış olan sezonun ilk yuvalarından ilk yavru çıkışlarını da temmuz ayının ortaları gibi bekliyoruz." diye konuştu. Polat, yumurtlamanın temmuz ayının ortalarına kadar sürdüğünü ifade etti.