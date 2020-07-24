İHA

Edinilen bilgiye göre, Bursa’nın İznik ilçesindeki Çakırca Mahallesi yakınlarında göl kenarındaki sazlıklarda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

Havanın rüzgarlı olması yüzünden kısa sürede geniş bir alana yayılan yangına İznik Belediyesi itfaiye ekipleri ve çevre ilçelerden gelen itfaiyeciler müdahale etti.

Kısa sürede 50 dönüm alanı küle çeviren alevlerin rüzgarın etkisiyle hızlı ilerlediği yangının kontrol altına alınamadığı bildirildi.

Alevlerin yerleşim bölgesine doğru ilerlemesi vatandaşları tedirgin ediyor.