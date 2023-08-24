Türkiye genelinde hayalet ağ ile mücadeleye devam ettiklerini belirten Yılmaz, "Denizin altında o kadar hareketli ekosistem var ki, onların da yaşama hakkı var ama yanlış avlanmak ve ağların denize bırakılmasıyla hayatlarını sonlandırıyoruz. Hayalet ağların temizlenmesiyle ilgili bu proje kapsamında son yıllarda Türkiye'de 800 lokasyonda ağ taraması yapıyoruz. 800 bin metrekare ağ çıkardık. 170 milyon metrekare alan tamamen tarandı" diye konuştu.