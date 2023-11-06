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        Haberler Yaşam İzmit Körfezi'ndeki deniz çayırları görüntülendi

        İzmit Körfezi'ndeki deniz çayırları görüntülendi

        İzmit Körfezi'nin derinliklerinde bulunan deniz çayırları görüntülendi. Bu deniz harikasının tanıtılması ve korunması için Tarım ve Orman Bakanlığının desteğiyle belgesel film hazırlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2023 - 21:09 Güncelleme: 06.11.2023 - 21:09
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        Deniz çayırları görüntülendi
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        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Dairesi Başkanlığı, İzmit Körfezi'ndeki deniz çayırlarının tanıtılması ve korunması için Tarım ve Orman Bakanlığının desteğiyle belgesel film hazırladı.

        Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi ve Değirmendere Sualtı Sporları Kulübünün destekleriyle, su altı görüntü yönetmeni ve belgesel yapımcısı Tahsin Ceylan tarafından gerçekleştirilen dalışa, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Altuğ Atalay ve ekibi de katıldı.

        HAVADAKİ OKSİJENİN YÜZDE 20'SİNİ DENİZ ÇAYIRLARINA BORÇLUYUZ

        Ceylan, AA muhabirine, insanların soluduğu havadaki oksijenin yüzde 20'sini deniz çayırlarına borçlu olduğuna dikkati çekerek, bu canlıları korumanın bir anlamda yaşamı korumak anlamına geldiğini vurguladı.

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        ETRAFINDA PEKÇOK CANLI YAŞIYOR

        Atalay da Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak, Marmara Denizi'nin bu bölgesini canlandırmaya, biyoçeşitliliği korumaya çalıştıklarını ve birçok projede birlikte hareket ettiklerini anlattı.

        Çalışmaların olumlu sonuçlarını görüntülemenin ayrı keyif olduğunu belirten Atalay, Marmara Denizi'nde oldukça güçlü çayırların bulunduğunu ve bunların etrafında kümelenen pek çok canlının hayatını devam ettirdiğini kaydetti.

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        #İzmit
        #deniz çayırları
        #haberler
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