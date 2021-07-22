İzmir'de toplu taşıma kullanmak isteyen vatandaşlar İzmirimKart'larına HES kodu tanımlamak zorunda. Peki İzmirimKart HES kodu eşleştirme nasıl yapılır? İşte İzmirimKart HES kodu tanımlama işlemi hakkında merak edilen detaylar...

İZMİRİMKART HES KODU TANIMLAMA EKRANI

İZMİRİMKART HES KODU EŞLEŞTİRME NASIL YAPILIR?

Eğer HES kodunuz varsa, https://hes.izmirimkart.com.tr/ adresine tıklayarak aşağıdaki bilgileri doldurmanız gerekiyor.

T.C. Sağlık Bakanlığı önlemleri kapsamında toplu ulaşımda HES kodu paylaşımı talep edilmektedir. İzmirimKart'ınıza HES kodunuzu eşleştirmek için aşağıdaki bilgileri doldurarak Kaydet butonuna tıklayınız.

Öncelikle;

Kişisel bilgilerinizi ekrandaki boşluklara doldurunuz ardından İzmirimKart'ınızın üzerinde yazan kart numarasını giriniz.

Son olarak HES kodunu giriniz, belirtilen koşulları onaylamanızın ardından kaydet butonuna basınız.

HES KODU ALMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden 'HES Kodu İşlemleri' bölümüne girilir 'HES Kodu Oluştur' butonuna tıklanır. KOD kullanım süresi seçilir ve KOD oluşturulur.

E-devlet üzerinden HES kodu alma

HES kodunu e-Devlet sistemi üzerinden https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-hes-kodu-uretme-ve-listeleme adresinden alabilirsiniz.

SMS ile HES kodu alma

HES yazıp aralarında boşluk bırakılarak sırasıyla T.C. kimlik numarası, T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi yazılır ve 2023'e SMS olarak atılır.