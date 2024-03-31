İzmir Ödemiş Belediyesi hangi partide? İzmir Ödemiş Belediye başkanı kimdir? İzmir Ödemiş Belediye başkan adayları
İzmir Ödemiş Belediyesi hangi partide? İzmir Ödemiş Belediye Başkanı kimdir? İzmir Ödemiş Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında İzmir Ödemiş Belediyesini hangi parti kazandı ve İzmir Ödemiş Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 İzmir Ödemiş yerel seçim sonuçları..
İzmir Ödemiş BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde İzmir Ödemiş Belediye Başkanlığını 45783 alınan oy ve %52.93 oy oranı ile Cumhuriyet Halk Partisi adayı Mehmet Eriş kazanmıştır.
Ödemiş Belediye Başkanlığı Oy Oranları
Cumhuriyet Halk Partisi %52.93
Adalet ve Kalkınma Partisi %44.59
Demokrat Parti %1.06
Saadet Partisi %0.65
Demokratik Sol Parti %0.42
Vatan Partisi %0.24
Bağımsız Türkiye Partisi %0.11
Bağımsız %0.00
İzmir Ödemiş BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİALİ HADİM - AK Parti İzmir Ödemiş Belediye Başkan Adayı MUSTAFA TURAN - CHP İzmir Ödemiş Belediye Başkan Adayı GÜVEN KILIÇ - İYİ Parti İzmir Ödemiş Belediye Başkan Adayı ERDAL GÜMÜŞTEKİN - MEMLEKET İzmir Ödemiş Belediye Başkan Adayı HASAN ATİLLA TÜRKÖZ - VATAN İzmir Ödemiş Belediye Başkan Adayı MEHMET BAYINDIR - BĞMSZ İzmir Ödemiş Belediye Başkan Adayı SUAT ŞAHİN - HKP İzmir Ödemiş Belediye Başkan Adayı MUSTAFA AKKUŞ - DEVA İzmir Ödemiş Belediye Başkan Adayı DİLEK ACAR GÜLEÇ - DP İzmir Ödemiş Belediye Başkan Adayı NEDİM DÖNER - HÜDAPAR İzmir Ödemiş Belediye Başkan Adayı CENK CEM ŞAHİN - ZP İzmir Ödemiş Belediye Başkan Adayı GİZEM AYRANCI DEMİRHAN - TİP İzmir Ödemiş Belediye Başkan Adayı ENGİN ŞENGÜLER - ABP İzmir Ödemiş Belediye Başkan Adayı KÜBRA KARADEMİR - DSP İzmir Ödemiş Belediye Başkan Adayı ADNAN GÜRCAN DALICI - HKP İzmir Ödemiş Belediye Başkan Adayı ALİ DEĞER - MP İzmir Ödemiş Belediye Başkan Adayı MEHMET KESKİN - OCAK İzmir Ödemiş Belediye Başkan Adayı SEVDA İNANLI - DSP İzmir Ödemiş Belediye Başkan Adayı SİMGE SÖNMEZ - TKP İzmir Ödemiş Belediye Başkan Adayı MUSTAFA YORUCU - SP İzmir Ödemiş Belediye Başkan Adayı FERHAT GÜRKAN - EMEP İzmir Ödemiş Belediye Başkan Adayı KAMİL PINAR - MP İzmir Ödemiş Belediye Başkan Adayı KAZIM ÇETİN - BTP İzmir Ödemiş Belediye Başkan Adayı MEHMET DAĞLI - ZP İzmir Ödemiş Belediye Başkan Adayı MEHMET NEZİR KABAK - DEM Parti İzmir Ödemiş Belediye Başkan Adayı ORHAN HALICI - YENİDEN REFAH İzmir Ödemiş Belediye Başkan Adayı CANSU AĞARTAN - DEVA İzmir Ödemiş Belediye Başkan Adayı FİRDES MURSALLI - TİP İzmir Ödemiş Belediye Başkan Adayı İBRAHİM ÇEVİK - HÜDAPAR İzmir Ödemiş Belediye Başkan Adayı BERK ALBAYRAK - ANAP İzmir Ödemiş Belediye Başkan Adayı ERKAL GÜNEL - SOL PARTİ İzmir Ödemiş Belediye Başkan Adayı HÜLYA TÜMTÜRK - ANAP İzmir Ödemiş Belediye Başkan Adayı LEVENT UĞUR ASKER - AB İzmir Ödemiş Belediye Başkan Adayı
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