İzmir Kiraz Belediyesi hangi partide? İzmir Kiraz Belediye başkanı kimdir? İzmir Kiraz Belediye başkan adayları
İzmir Kiraz Belediyesi hangi partide? İzmir Kiraz Belediye Başkanı kimdir? İzmir Kiraz Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında İzmir Kiraz Belediyesini hangi parti kazandı ve İzmir Kiraz Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 İzmir Kiraz yerel seçim sonuçları..
İzmir Kiraz BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde İzmir Kiraz Belediye Başkanlığını 13876 alınan oy ve %47.33 oy oranı ile Adalet ve Kalkınma Partisi adayı Saliha Özçınar kazanmıştır.
Kiraz Belediye Başkanlığı Oy Oranları
Adalet ve Kalkınma Partisi %47.33
Demokratik Sol Parti %40.98
İYİ Parti %8.97
Demokrat Parti %1.26
Vatan Partisi %0.82
Saadet Partisi %0.41
Bağımsız Türkiye Partisi %0.23
İzmir Kiraz BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİSALİHA ÖZÇINAR KUTLU - AK Parti İzmir Kiraz Belediye Başkan Adayı NASUH COŞKUN - CHP İzmir Kiraz Belediye Başkan Adayı HALİL ÇOKGÜLER - İYİ Parti İzmir Kiraz Belediye Başkan Adayı OSMAN ZEKİ ERGİN - MEMLEKET İzmir Kiraz Belediye Başkan Adayı MEHMET AKİF CERİT - VATAN İzmir Kiraz Belediye Başkan Adayı MEHMET ÖKÇECİ - DSP İzmir Kiraz Belediye Başkan Adayı SENGÜL SÖGÜT - HKP İzmir Kiraz Belediye Başkan Adayı PINAR GÜNGÖR ÖZİNAN - DEVA İzmir Kiraz Belediye Başkan Adayı SEVDA KIRAN - TKP İzmir Kiraz Belediye Başkan Adayı YUSUF ŞİMŞEK - YENİDEN REFAH İzmir Kiraz Belediye Başkan Adayı ŞEHMUZ KIZILKAYA - ZP İzmir Kiraz Belediye Başkan Adayı İSMAİL AYKAN CERAN - DEVA İzmir Kiraz Belediye Başkan Adayı ADEM YILDIRIM - BTP İzmir Kiraz Belediye Başkan Adayı KÜBRA KARADEMİR - DSP İzmir Kiraz Belediye Başkan Adayı BUSE KAYAN - HKP İzmir Kiraz Belediye Başkan Adayı İSMAİL YASSIKAYA - MP İzmir Kiraz Belediye Başkan Adayı MUHAMMED DEMİR - OCAK İzmir Kiraz Belediye Başkan Adayı NAGİHAN ÇAKIR - TKP İzmir Kiraz Belediye Başkan Adayı MESUT SERTKAYA - SP İzmir Kiraz Belediye Başkan Adayı AHMET AYMELEK - HÜDAPAR İzmir Kiraz Belediye Başkan Adayı SONER ALMAZ - DP İzmir Kiraz Belediye Başkan Adayı ÜLKÜ ÇOBAN - MP İzmir Kiraz Belediye Başkan Adayı SERDAR GÜNAY - BTP İzmir Kiraz Belediye Başkan Adayı EBUBEKİR TURAN - DEM Parti İzmir Kiraz Belediye Başkan Adayı ELBİRAN YAŞAR - DEM Parti İzmir Kiraz Belediye Başkan Adayı SEFA KÖKEN - TİP İzmir Kiraz Belediye Başkan Adayı MEHMET AKİF ÖPÖZ - DEVA İzmir Kiraz Belediye Başkan Adayı HATİCE COŞKUN - DEVA İzmir Kiraz Belediye Başkan Adayı DUYGU DAĞ - MİLLİYOL İzmir Kiraz Belediye Başkan Adayı BERK ALBAYRAK - ANAP İzmir Kiraz Belediye Başkan Adayı ERKAL GÜNEL - SOL PARTİ İzmir Kiraz Belediye Başkan Adayı AYŞE FİDAN - ANAP İzmir Kiraz Belediye Başkan Adayı LEVENT UĞUR ASKER - AB İzmir Kiraz Belediye Başkan Adayı
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