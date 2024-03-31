İzmir Gaziemir Belediyesi hangi partide? İzmir Gaziemir Belediye başkanı kimdir? İzmir Gaziemir Belediye başkan adayları
İzmir Gaziemir Belediyesi hangi partide? İzmir Gaziemir Belediye Başkanı kimdir? İzmir Gaziemir Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında İzmir Gaziemir Belediyesini hangi parti kazandı ve İzmir Gaziemir Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 İzmir Gaziemir yerel seçim sonuçları..
İzmir Gaziemir BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde İzmir Gaziemir Belediye Başkanlığını 47347 alınan oy ve %57.09 oy oranı ile Cumhuriyet Halk Partisi adayı Halil Arda kazanmıştır.
Gaziemir Belediye Başkanlığı Oy Oranları
Cumhuriyet Halk Partisi %57.09
Adalet ve Kalkınma Partisi %40.20
Bağımsız %1.60
Saadet Partisi %1.31
Demokrat Parti %0.56
Türkiye Komünist Partisi %0.36
Vatan Partisi %0.34
Bağımsız Türkiye Partisi %0.15
İzmir Gaziemir BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİDENİZ DOĞAN - AK Parti İzmir Gaziemir Belediye Başkan Adayı ÜNAL IŞIK - CHP İzmir Gaziemir Belediye Başkan Adayı SEDAT DAĞ - İYİ Parti İzmir Gaziemir Belediye Başkan Adayı ALPHAN KOLAŞİNLİLER - MEMLEKET İzmir Gaziemir Belediye Başkan Adayı MEHMET DENİZMEN - VATAN İzmir Gaziemir Belediye Başkan Adayı SEVİNÇ GÜLEÇ - BĞMSZ İzmir Gaziemir Belediye Başkan Adayı BAKİ GİNİGEN - HÜDAPAR İzmir Gaziemir Belediye Başkan Adayı YAKUP ATEŞ - DEVA İzmir Gaziemir Belediye Başkan Adayı AHMET NEDİM TURBİL - DP İzmir Gaziemir Belediye Başkan Adayı MEVLÜT BALKI - HÜDAPAR İzmir Gaziemir Belediye Başkan Adayı YASİN KAYA - ZP İzmir Gaziemir Belediye Başkan Adayı MUSTAFA ERSAN ÇALIŞIR - DEVA İzmir Gaziemir Belediye Başkan Adayı COŞKUN ATİKOL - OCAK İzmir Gaziemir Belediye Başkan Adayı KÜBRA KARADEMİR - DSP İzmir Gaziemir Belediye Başkan Adayı TUBA KAYA - HKP İzmir Gaziemir Belediye Başkan Adayı ERGÜN BOYACIOĞLU - MP İzmir Gaziemir Belediye Başkan Adayı HALUK ŞARMAN - OCAK İzmir Gaziemir Belediye Başkan Adayı ZELİHA MELTEM YİĞİT - DSP İzmir Gaziemir Belediye Başkan Adayı İSMAİL OKCU - TKP İzmir Gaziemir Belediye Başkan Adayı HANİFE BOZDAĞ - SP İzmir Gaziemir Belediye Başkan Adayı MUSTAFA DEMİREL - OCAK İzmir Gaziemir Belediye Başkan Adayı SEFA PİŞKİN - MP İzmir Gaziemir Belediye Başkan Adayı BÜLENT TAŞ - BTP İzmir Gaziemir Belediye Başkan Adayı SEMA AYATAR - ZP İzmir Gaziemir Belediye Başkan Adayı İSMAİL BAŞÇI - DEM Parti İzmir Gaziemir Belediye Başkan Adayı MURAT BİÇER - YENİDEN REFAH İzmir Gaziemir Belediye Başkan Adayı KEMAL GÖKALP AKPİR - DEVA İzmir Gaziemir Belediye Başkan Adayı SELDA SALMAN - TİP İzmir Gaziemir Belediye Başkan Adayı EMRULLAH KAPAR - HÜDAPAR İzmir Gaziemir Belediye Başkan Adayı BERK ALBAYRAK - ANAP İzmir Gaziemir Belediye Başkan Adayı ERKAL GÜNEL - SOL PARTİ İzmir Gaziemir Belediye Başkan Adayı RECEP ÇAKILKAYA - ANAP İzmir Gaziemir Belediye Başkan Adayı
İzmir İLÇE İLÇE SONUÇLARI HABERTURK.COM'DAN TAKİP ET!Seçim Sonuçları İzmir Seçim Sonuçları 2024 İzmir Aliağa yerel seçim sonuçları 2024 İzmir Balçova yerel seçim sonuçları 2024 İzmir Bayındır yerel seçim sonuçları 2024 İzmir Bayraklı yerel seçim sonuçları 2024 İzmir Bergama yerel seçim sonuçları 2024 İzmir Beydağ yerel seçim sonuçları 2024 İzmir Bornova yerel seçim sonuçları 2024 İzmir Buca yerel seçim sonuçları 2024 İzmir Çeşme yerel seçim sonuçları 2024 İzmir Çiğli yerel seçim sonuçları 2024 İzmir Dikili yerel seçim sonuçları 2024 İzmir Foça yerel seçim sonuçları 2024 İzmir Gaziemir yerel seçim sonuçları 2024 İzmir Güzelbahçe yerel seçim sonuçları 2024 İzmir Karabağlar yerel seçim sonuçları 2024 İzmir Karaburun yerel seçim sonuçları 2024 İzmir Karşıyaka yerel seçim sonuçları 2024 İzmir Kemalpaşa yerel seçim sonuçları 2024 İzmir Kınık yerel seçim sonuçları 2024 İzmir Kiraz yerel seçim sonuçları 2024 İzmir Konak yerel seçim sonuçları 2024 İzmir Menderes yerel seçim sonuçları 2024 İzmir Menemen yerel seçim sonuçları 2024 İzmir Narlıdere yerel seçim sonuçları 2024 İzmir Ödemiş yerel seçim sonuçları 2024 İzmir Seferihisar yerel seçim sonuçları 2024 İzmir Selçuk yerel seçim sonuçları 2024 İzmir Tire yerel seçim sonuçları 2024 İzmir Torbalı yerel seçim sonuçları 2024 İzmir Urla yerel seçim sonuçları