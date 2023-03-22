Bin aydan daha hayırlı olduğuna inanılan Kadir Gecesi'ni de içerisinde bulunduran 11 ayın sultanı Ramazan, 23 Mart Perşembe günü itibarıyla başlıyor. 22 Mart'ı 23 Mart Perşembe gününe bağlayan gece ilk sahuruna kalkacak olan binlerce Müslüman'ın gözü Ramazan İmsakiyesine çevrildi. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan İmsakiye 2023 takvimine göre Hatay imsak, sahur vakti ve iftar saati belli oldu. İşte, Ramazan İmsakiyesi ile 2023 Hatay sahur saati ve iftar vakti...

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