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İzmir Ramazan İmsakiyesi 2023: İzmir sahur vakti ve iftar saati kaçta? İzmir ilk sahura hangi gün kalkılacak, iftar saati ne zaman?

Ramazan İmsakiyesi ile 2023 İzmir sahur vakti ve iftar saati belli oldu!

Mübarek Ramazan ayının gelişiyle birlikte gözler İzmir iftar saati, imsak ve sahur vaktine çevrildi. Bu yıl 23 Mart Perşembe günü başlayacak olan Ramazan ayı 20 Nisan 2023 tarihinde sona erecek. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan İzmir İmsakiye Takvimi ile İzmir iftar saati ve sahur vakti açıklandı. İşte, Ramazan İmsakiyesi ile 2023 İzmir sahur vakti ve iftar saati...

Giriş: 22.03.2023 - 11:40 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Bin aydan daha hayırlı olduğuna inanılan Kadir Gecesi'ni de içerisinde bulunduran 11 ayın sultanı Ramazan, 23 Mart Perşembe günü itibarıyla başlıyor. 22 Mart'ı 23 Mart Perşembe gününe bağlayan gece ilk sahuruna kalkacak olan binlerce Müslüman'ın gözü Ramazan İmsakiyesine çevrildi. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan İmsakiye 2023 takvimine göre Hatay imsak, sahur vakti ve iftar saati belli oldu. İşte, Ramazan İmsakiyesi ile  2023 Hatay sahur saati ve iftar vakti...

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  • İZMİR SAHUR VE İFTAR VAKTİ NE ZAMAN?

    Diyanet İşleri Başkanlığı tarafıdan yayınlanan 30 günlük Ramazan İmsakiyesi ile İzmir sahur ve iftar vakitleri belli oldu.

  • RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

    2023 Ramazan ayı 23 Mart Perşembe günü başlıyor ve 20 Nisan 2023 Perşembe günü sona eriyor.

  • 2023 YILINDA İLK SAHURA NE ZAMAN KALKILACAK?

    2023 Ramazan Ayının ilk sahuruna ise 22 Mart Çarşamba'yı 23 Mart Perşembe'ye bağlayan gece kalkılacaktır.

  • 2023 RAMAZAN'DA KAÇ GÜN ORUÇ TUTULACAK?

    2023 yılında Ramazan Ayı 29 gün sürecek. Hicri Takvim'de aylar zaman zaman 29 zaman 30 gün süremektedir. Ramazan Ayı da her yıl 30 gün sürmez. Bazı yıllar 29 bazı yıllar ise 30 gün olur. Bu yıl da yani 2023'te Ramazan Ayı 29 gün sürecektir.

  • RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

    20 Nisan Perşembe Arife günü

    21 Nisan Cuma Ramazan Bayramı 1. Gün

  • 22 Nisan Cumartesi Ramazan Bayramı 2. Gün

    23 Nisan Pazar Ramazan Bayramı 3. Gün

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