İzmir ve Adana'da alevler yine yükseldi!
İzmir'in Seferihisar ilçesinde, öğle saatlerinde orman yangını çıktı. Alevlere, havadan ve karadan müdahale ediyor. Adana'nın Feke ilçesinde de ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale başlatıldı.
Yurt genelinde orman yangınları bitmek bilmiyor. İzmir'de, Seferihisar Barajı mevkiindeki ormanda, saat 12.30 sıralarında yangını çıktı.
HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE
DHA'daki habere göre alevleri ve dumanları görenlerin ihbarıyla bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 5 uçak, 11 helikopter, 21 arazöz 7 su ikmal aracı ve 2 dozer sevk edildi. Alevlere, havadan ve karadan müdahale sürüyor.
ADANA'DA DA ORMAN YANGINI
Adana'nın Feke ilçesinde de ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale başlatıldı.