Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Çevre İzmir orman yangını: İzmir ve Adana'da orman yangını | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        İzmir ve Adana'da alevler yine yükseldi!

        İzmir'in Seferihisar ilçesinde, öğle saatlerinde orman yangını çıktı. Alevlere, havadan ve karadan müdahale ediyor. Adana'nın Feke ilçesinde de ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.08.2025 - 13:51 Güncelleme: 26.08.2025 - 15:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        İzmir ve Adana'da alevler yine yükseldi!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yurt genelinde orman yangınları bitmek bilmiyor. İzmir'de, Seferihisar Barajı mevkiindeki ormanda, saat 12.30 sıralarında yangını çıktı.

        HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE

        DHA'daki habere göre alevleri ve dumanları görenlerin ihbarıyla bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 5 uçak, 11 helikopter, 21 arazöz 7 su ikmal aracı ve 2 dozer sevk edildi. Alevlere, havadan ve karadan müdahale sürüyor.

        ADANA'DA DA ORMAN YANGINI

        Adana'nın Feke ilçesinde de ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #İzmir
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsmail 16 yaşındaydı... O an kamerada! Öldüren atlayış!
        İsmail 16 yaşındaydı... O an kamerada! Öldüren atlayış!
        Zina zamanına göre kusur değerlendirmesi!
        Zina zamanına göre kusur değerlendirmesi!
        ABD vize ücretine büyük zam
        ABD vize ücretine büyük zam
        F.Bahçe Devler Ligi hasretine son vermek istiyor!
        F.Bahçe Devler Ligi hasretine son vermek istiyor!
        Sıcak hava dalgaları yaşlanma hızını artırıyor
        Sıcak hava dalgaları yaşlanma hızını artırıyor
        "5 yıl içinde başlaması muhtemel 5 savaş"
        "5 yıl içinde başlaması muhtemel 5 savaş"
        Musrati için bekleyiş sürüyor!
        Musrati için bekleyiş sürüyor!
        Rus eşi bıçakladı! 3 gün sonra can verdi!
        Rus eşi bıçakladı! 3 gün sonra can verdi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Umut havasının önünde duramazlar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Umut havasının önünde duramazlar
        Babası YKS çıkışında çiçekle karşılamıştı! Hayalindeki bölüme yerleşti
        Babası YKS çıkışında çiçekle karşılamıştı! Hayalindeki bölüme yerleşti
        Sebebi anlamsız ama etkisi gerçek
        Sebebi anlamsız ama etkisi gerçek
        Günay Güvenç kalede güven veriyor!
        Günay Güvenç kalede güven veriyor!
        Hangi ülkeler deniz suyunu içiyor?
        Hangi ülkeler deniz suyunu içiyor?
        G.Saray, Singo için Monaco'yla anlaştı!
        G.Saray, Singo için Monaco'yla anlaştı!
        Anne katili yakalandı! Cinayeti anlattı!
        Anne katili yakalandı! Cinayeti anlattı!
        5 İsrail bankasından yatırımını çekti
        5 İsrail bankasından yatırımını çekti
        Fed'in 111 yıllık tarihinde bir ilk
        Fed'in 111 yıllık tarihinde bir ilk
        Günde 10 dakika duruşunuzu düzeltiyor!
        Günde 10 dakika duruşunuzu düzeltiyor!
        Musk, OpenAI ve Apple'a dava açtı
        Musk, OpenAI ve Apple'a dava açtı
        "Hastane saldırısı İsrail ordusunun onayı ile yapıldı"
        "Hastane saldırısı İsrail ordusunun onayı ile yapıldı"
        Habertürk Anasayfa