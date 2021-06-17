İZMİR NEREDE, HANGİ BÖLGEDE?

Türkiye'de Ege Bölgesi'nde yer alan şehir ve ülkenin 81 ilinden biridir. Ülkenin nüfus bakımından en kalabalık üçüncü şehridir. Ekonomik, tarihi ve sosyo-kültürel açıdan önde gelen şehirlerden biridir. Nüfusu 2020 itibarıyla 4.394.694 kişidir. Yüz ölçümü olarak ülkenin yirmi üçüncü büyük ilidir. Etrafı Aydın, Balıkesir, Manisa illeri ve Ege Denizi ve Ege Adaları ile çevrilidir.

Antik Çağ'ın ünlü kentleri arasında yer alan Smyrna, İyon kültürünün zenginliklerini bünyesinde barındıran bir şehir olarak adını duyuruyordu. Bu maksatla da bu şehre "Güzel İzmir", "Eski İzmir" ve "la Perle de l'Ionie" (İyonya'nın İncisi) deniyordu. İzmir Körfezi çevresinde bulunan şehir, her yıl İzmir Enternasyonal Fuarı'nı düzenleyen önemli bir fuar merkezi ve liman kentidir. İzmir'in batısında denizi, plajları ve termal merkezleriyle Urla Yarımadası uzanır. İzmir, yatlar ve gemilerle çevrilmiş uzun ve dar bir körfezin başında yer almaktadır. Sahil boyunca palmiye, hurma ağaçları ve geniş caddeler bulunmaktadır. İzmir Limanı, Türkiye'nin en büyük yedinci limanıdır.

İZMİR'İN PLAKASI: 35

İZMİR'İN KAÇ İLÇESİ VARDIR?

İzmir'in ilçeleri 30 tanedir. Balçova, Bayraklı, Bornova, Buca, Çiğli, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karşıyaka, Konak ve Narlıdere, büyükşehirin metropol ilçeleridir.

Aliağa

Balçova

Bayındır

Bayraklı

Bergama

Beydağ

Bornova

Buca

Çeşme

Çiğli

Dikili

Foça

Gaziemir

Güzelbahçe

Karabağlar

Karaburun

Karşıyaka

Kemalpaşa

Kınık

Kiraz

Konak

Menderes

Menemen

Narlıdere

Ödemiş

Seferihisar

Selçuk

Tire

Torbalı

Urla

İZMİR'DE GEZİLECEK YERLER NELERDİR?

Tarihi Kemeraltı Çarşısı

Smyrna Antik Kenti

İzmir Saat Kulesi

Kadifekale

Tarihi Asansör

Alsancak Sevgi Yolu

Kıbrıs Şehitleri Caddesi

Kordon Boyu

İzmir Arkeoloji Müzesi

St. Polycarp Kilisesi

İnciraltı

İzmir Çevresinde Gezilecek Yerler

Efes Antik Kenti

Yedi Uyuyanlar Mağarası

Meryem Ana Evi

Selçuk Kalesi

Şirince Köyü

Pitane Antik Kenti

Allianoi Antik Kenti

Nebiler Şelalesi

Bozdağ Kayak Merkezi

Gölcük Yaylası

Karaburun Yarımadası

İzmir Kuş Cenneti

Homeros Vadisi

Karagöl

Foça Plajı

Çeşme Yarımadası

Urla

Seferihisar

Tire

İZMİR'İN YÖRESEL YEMEKLERİ

Türkiye'nin zeytinlerinin yetiştiği Ege Bölgesi, zeytinyağlı yemekleri ve mezeleri ile ünlüdür. Ancak İzmir'in mutfak kültüründen bahsederken rafine bir mutfak kültüründen söz edemeyiz. Çünkü İzmir mutfağında Osmanlı yemek geleneklerinin yanı sıra, Musevi, Ermeni ve Rum lezzetleri de görülür. Öte yandan İzmir mutfağında İtalyan ve Fransız etkileri de hissedilir.

Ege'nin lezzetli balıklarının yanı sıra, İzmir mutfağının en önemli özelliği otlar ve zeytinyağlı yemeklerdir. Deniz börülcesi, ıspanak, cibez otu, arapsaçı, ısırgan otu gibi çeşitli otla yapılan salataları meşhurdur. Bunun yanında İzmir köftesi ve boyozu ünlüdür.