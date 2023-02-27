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İzmir Körfezi'nde 4.1'lik deprem meydana geldi

İzmir Körfezi'nde, saat 21.22'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Körfezi'ndeki deprem nedeniyle can ve mal kaybı olduğuna dair bir bilginin ulaşmadığını belirtti

Giriş: 27.02.2023 - 21:45 | Güncelleme: ABONE OL
İzmir Körfezi'nde 4.1'lik deprem meydana geldi - Son Dakika Deprem Haberleri
HABERTURK.COM / AA

İzmir Körfezi'nde, saat 21.22'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, İzmir Körfezi'nde, Foça ilçesine yaklaşık 5 kilometre mesafede 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem, deniz yüzeyinin 14,5 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

VALİDEN AÇIKLAMA

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Körfezi'nde saat 21.22'de meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki deprem nedeniyle can ve mal kaybı olduğuna dair bir bilginin ulaşmadığını belirtti.

Köşger, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İlimiz Foça merkezli 4,1 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Can ve mal kaybı olduğuna dair bir bilgi tarafımıza ulaşmadı. Geçmiş olsun İzmir. Allah ülkemizi afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.

Ayrıntılar geliyor...

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