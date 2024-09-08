Her sene 9 Eylül tarihinde Türk tarihinin en önemli günlerinden biri olan İzmir'in Yunan işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü kutlanıyor. İzmir'in Kurtuluşu mesajları ve sözleri bu kutlu güne az bir süre kala araştırılıyor. 9 Eylül İzmir'in Kurtuluşu ile ilgili en güzel, anlamlı ve resimli mesajları sizler için derledik. İşte resimli 9 Eylül mesajları ve sözleri...