İzmir'in Kurtuluşu mesajları: 9 Eylül İzmir'in Kurtuluşu ile ilgili sözler!
Milli Mücadele'nin sona ererek Türk milletinin kurtuluşu ve bağımsızlığını elde edişinin simgesi olan İzmir'in Kurtuluşu, başta İzmir'de olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanında coşku içinde kutlanacak. İşte en güzel, kısa, uzun, resimli ve anlamlı 9 Eylül İzmir'in Kurtuluşu sözleri ile mesajları...
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Her sene 9 Eylül tarihinde Türk tarihinin en önemli günlerinden biri olan İzmir'in Yunan işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü kutlanıyor. İzmir'in Kurtuluşu mesajları ve sözleri bu kutlu güne az bir süre kala araştırılıyor. 9 Eylül İzmir'in Kurtuluşu ile ilgili en güzel, anlamlı ve resimli mesajları sizler için derledik. İşte resimli 9 Eylül mesajları ve sözleri...
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9 EYLÜL İZMİR'İN KURTULUŞU MESAJLARI VE SÖZLERİ
İzmir'in dağlarında çiçeklerin yeniden açmaya başladığı gün. Kutlu olsun.
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Canımdan aziz İzmir'im; Koç yiğitler yatağı toprağıma bir daha basmasın düşman ayağı! İzmir'imizin kurtuluşu kutlu olsun!
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Gevreği, çiğdemi, boyozu, midyesi. Her sokağı deniz kokan şehir. Doğum günün kutlu olsun.
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Yazıldı şiirler ve tütsülendi gökyüzü… Bu toprağın var her yerinde kahramanlık öyküsü! İzmir'in kurtuluşunun 102. Yılı kutlu olsun!
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9 Eylül Türk ulusunun bağımsızlığına bağlılığının belgelerinden sadece biri. İzmir'in işgalden kurtulduğu kutlu gün kutlu olsun.
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Zaferin müjdecisi, özgürlüğün simgesi, İzmirin kurtuluşunun 102. Yıl dönümünde Kurtuluş Savaşımızın tüm kahramanlarını saygıyla anıyoruz. 9 Eylül göğsümüzde onur madalyamızdır.
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9 Eylül 1922'de İzmir'i Yunan işgalinden kurtaran Atatürk ve silah arkadaşlarına, milli mücadeleye destek olan herkese selam olsun.