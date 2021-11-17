Filmin gösterimini gelecek şubatta yapmayı planladıklarını anlatan Özuysal, "Film, konum açısından Lübbey ile özdeşleşti. Güzel bir atmosferde çalışıyoruz, yıkık evler ve tarihle iç içeyiz. Burası Lidyalılar döneminden beri ayakta olan bir kent ama son dönemde terk edilmiş.