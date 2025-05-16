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        Haberler Gündem 3. Sayfa İzmir haberleri: Esnafın işgal kavgasında can kayıpları var! | Son dakika haberi! | Son dakika haberleri

        Esnafın işgal kavgasında 2 kişi öldürüldü!

        İzmir'de oto galeri, çekici ve oto tamiri işi yapan iki grup arasında, birbirinin bölgelerini ihlal ettikleri gerekçesiyle kavga çıktı. Silahlı ve beyzbol sopalı kavgada Furkan Acu ve Ahmet Akmar hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.05.2025 - 11:22 Güncelleme: 16.05.2025 - 11:22
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        Esnafın işgal kavgasında can kayıpları var!
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        İzmir'in Buca ilçesinde, husumetli iki grup arasında çıkan silahlı ve beyzbol sopalı kavgada Furkan Acu ve Ahmet Akmar hayatını kaybetti.

        DHA'nın haberine göre olay, saat 22.00 sıralarında Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin önünde meydana geldi.

        ŞÜPHELİLER ARANIYOR

        Oto galeri, çekici ve oto tamiri işi yapan iki grup arasında, birbirinin bölgelerini ihlal ettikleri gerekçesiyle husumet başladı.

        Bu nedenle taraflar arasında yaşanan tartışma, kısa sürede bıçak ve beyzbol sopalı kavgaya döndü. Kavgada Furkan Acu ve Ahmet Akmar yaralandı. İhbarla bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Yaralılardan Furkan Acu, Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Ahmet Akmar ise Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Acu, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Acu'nun cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi. Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Kavgada yaralanan Ahmet Akmar da kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

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        #son dakika
        #İzmir
        #Son dakika haberler
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