Çöplükte çıkan yangın, ormana sıçradı!
İzmir'in Foça ilçesinde çöplükte çıkan yangın, ormana sıçradı. Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. İşte detaylar...
Giriş: 05.10.2024 - 14:05 Güncelleme: 05.10.2024 - 14:05
İzmir'in Foça ilçesi Yenifoça Mahallesi'ndeki çöplük alanda, saat 11.00 sıralarında yangın çıktı.
YANGIN ORMANA SIÇRADI
DHA'da yer alan habere göre alevler, yakındaki ormana sıçradı. Çevredekiler, yangını orman ekiplerine bildirdi.
HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE
İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 9 uçak, 7 helikopter, 30 arazöz, 6 su ikmal, 5 dozer ve 8 yer ekibi ile yangına havadan ve karadan müdahale başlatıldı.
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