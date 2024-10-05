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        Haberler Gündem Çevre İzmir haberleri: Çöplükte çıkan yangın, ormana sıçradı - Son dakika haberleri | Son dakika haberleri

        Çöplükte çıkan yangın, ormana sıçradı!

        İzmir'in Foça ilçesinde çöplükte çıkan yangın, ormana sıçradı. Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. İşte detaylar...

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.10.2024 - 14:05 Güncelleme: 05.10.2024 - 14:05
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        Çöplükte çıkan yangın, ormana sıçradı!
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        İzmir'in Foça ilçesi Yenifoça Mahallesi'ndeki çöplük alanda, saat 11.00 sıralarında yangın çıktı.

        YANGIN ORMANA SIÇRADI

        DHA'da yer alan habere göre alevler, yakındaki ormana sıçradı. Çevredekiler, yangını orman ekiplerine bildirdi.

        HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE

        İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 9 uçak, 7 helikopter, 30 arazöz, 6 su ikmal, 5 dozer ve 8 yer ekibi ile yangına havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

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