Kentsel dönüşümü beklerken deprem vurdu

Esra Boğazlıyan esrab@cyh.com.tr

İzmir Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem, en çok Bayraklı ilçesini vurdu. Yıkılan ve ağır hasar alan binalar Bayraklı’da. Yapı stoku açısından İzmir’in en dezavantajlı bölgelerinden biri olan Bayraklı’dan gelen görüntüler çok çok üzücü… İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in verdiği ilk bilgiye göre Bayraklı’da 20’ye yakın yıkım ihbarı var. Peki niye Bayraklı?

BAŞKAN ‘ZAMAN KAYBETME LÜKSÜMÜZ YOK’ DEMİŞTİ

Bayraklı niye bu denli hasar gördü? Dediğim gibi, Bayraklı, yapı stoku açısından çok sıkıntılı. Ne demek bu? Yani bölgedeki binaların büyük bir kısmı deprem yönetmeliğine uygun değil. Hatta, herhangi bir mühendislik hesabı olmaksızın yapılmış binaların sayısı da hayli fazla. Aslında Bayraklı’nın depreme dayanıksızlığı yıllardır bilinen bir gerçek. Yıllardır deprem gerçeğiyle yakından ilgilenmiş bir gazeteci olarak Bayraklı’nın hem zemin koşullarının uygun olmadığını hem de bu denli büyük bir depremin mevcut yapı stoku için ağır olduğunu biliyorum.

Bayraklı aslında kentsel dönüşümü beklerken yıkıldı. Zira Bayraklı’daki kentsel dönüşüm, yıllardır yılan hikayesine dönmüş haldeydi. Dönüşüm için projeler hazırlandı ne var ki bir türlü hayata geçirilemedi. Projelere itirazlar, mahkeme süreçleri derken dönüşüm kördüğüme döndü.

Daha birkaç ay önce, 6 Ağustos’ta haberturk.com’da yazmışız. Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, Cengizhan, Alpaslan ve Fuat Edip Baksı mahallelerini kapsayan 60 hektarlık kentsel dönüşüm alanında taslak çalışmanın tamamlandığını söylemiş ve ‘Zaman kaybetme lüksümüz yok’ demişti. İşte korkulan da bugün oldu. Kentsel dönüşüm başlayamadan deprem Bayraklı’yı vurdu.

VATANDAŞIN YÜZDE 10’U İKNA OLMUŞTU, MAHKEME DEVAM EDİYORDU

Bayraklı Belediyesi, 2012’de Cengizhan, Fuat Edip Baksı ve Alparslan mahallelerini içeren 60 hektar büyüklüğündeki alanı kentsel dönüşüm alanı olarak ilan etmişti. İzmir Büyükşehir Belediyesi de söz konusu alan ve çevresini kapsayan toplam 310 hektarlık bölgede de ulaşım ve jeolojik etüd çalışmalarını tamamlamıştı. 60 hektarlık alanla ilgili proje hazırlandı ne var ki kentsel dönüşümle ilgili yol alınamadı. Kentsel dönüşüm projesiyle ilgili vatandaşın sadece yüzde 10’u ikna edildi. Tabii ki bu durum sürecin önünü tıkadı. Mahkeme süreçleri devam ettiğinden proje başlayamadı.