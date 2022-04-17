İzmir'deki mezarlıklarda akılalmaz talan!

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bayrama sayılı günler kala bakım, tadilat ve temizlik için yoğun mesai harcadığı mezarlıklarda, son 3 ayda musluk, korkuluk, mazgal, klima ve kapılar çalındı. Belediye yetkilileri, mezarlıklara verilen zararın faturasının 250 bin lira olduğunu belirtti.
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğundaki mezarlıklar son dönemde hırsızların hedefi haline geldi. Ramazan Bayramı öncesinde bakım, onarım ve temizlik çalışmaları sürerken, yaşanan hırsızlık vakaları hem mezarlık çalışanlarını hem de mezarlık ziyaretçilerini şaşırttı.
'HASARLARI GİDERMEK İÇİN YOĞUN ÇABA SARFEDİYORUZ'
İzmir Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı Mezarlıklar Bakım Onarım Şube Müdürü Deniz Say, yaşanan hırsızlık olaylarına ilişkin şunları söyledi:
"Yaklaşık 2 aydır her gün jandarma ve emniyet birimlerine hırsızlık bildirimi yapıyoruz. Hacılarkırı Mezarlığı'nda son 2 ayda 150 metre korkuluk, Yeni Bornova Mezarlığı'nda 400 metre ızgara, Eski Bornova Mezarlığı'nda ise 150 metre elektrik kablosu çalındı.
Bayram yaklaşıyor. Vefat eden yakınlarını ziyarete gelen vatandaşlarımızın huzur içinde ziyaretlerini yapmalarını sağlamak için elimizden geleni yapıyoruz. Bayram öncesi ekiplerimiz mezarlıkları temizlemek için seferber olurken, hırsızların verdiği hasarları gidermek için de yoğun çaba sarf ediyoruz.
HER GÜN BİRİNDE HIRSIZLIK YAŞANIR HALE GELDİ
Çalınan malzemelerin yerine yenisini koyuyoruz ama vatandaşlarımızın geçici de olsa sıkıntı yaşamasını önleyemiyoruz. Yaklaşık 3 aydır çalınan malzemelerin mali değeri 250 bin lirayı geçti. İzmir genelindeki 2 bin 500 mezarlığımızda son aylarda hırsızlık vakaları arttı, her gün birinde hırsızlık yaşanır hale geldi. Mezarlıklar manevi değeri olan yerler. Bu seneye kadar hiç böyle olmamıştı."
'MEZARIN BAŞINDAKİ TABELALARI, DEMİRLERİ ÇALDILAR'
Hırsızlığın kul hakkı olduğunu vurgulayan Defin Hizmetleri Şube Müdürlüğü'nde görev yapan imam Kadir Çelenk, "Mezarlıklar maneviyatın en değerli olduğu yerlerdendir. İnsanların maneviyatına saygısı olmayanın kul hakkına saygısı olmaz. Burası sadece bir mezarlık değil. Burada binlerce insan yatıyor. Musluklar çalındığında tonlarca su boşa akıyor. Eskiden musluk çalınırdı, şimdi mazgal, korkuluk demirleri, klimalar çalınmaya başladı. Mezarın başındaki tabelaları, demirleri çaldılar. Acaba çaldıkları şeyler onların kendi malı olsa ne tepki gösterecekler? Allah rızası için insanların yakınlarının yattığı, maneviyatı olan yerlere zarar vermesinler" şeklinde konuştu.
Hacılarkırı Mezarlığı'nı ziyaret eden Merve Özer ise, "Ben kınıyorum. Çok kötü bir şey. Ben bunları yapan insanlara ne diyeceğimi bilemiyorum" dedi.
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