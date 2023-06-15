İzmir'deki feci kazada yarış iddiası: Anne öldü, bebeği yaralandı

AA

İzmir'in Gaziemir ilçesinde otomobilin kamyonete çarpması sonucu 1 kişi öldü, biri bebek 2 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, kamyonet sürücüsü, Dokuz Eylül Mahallesi Akçay Caddesi'ndeki bir büfede yiyecek almak için durdu.

FECİ KAZADA YARIŞ İDDİASI Bu sırada yarış halinde oldukları iddia edilen ve sürücülerinin kimliği henüz bilinmeyen bir otomobil kamyonete çarparken, yoldan çıkan diğer otomobil ise demir korkuluklara çarparak durabildi. Kazanın şiddetiyle kamyonet, önündeki otomobile çarparak devrildi. Kamyonette bulunan İnci Özparıltılı (31) ile 7 aylık bebeği Özhan Ahlas Özparıltılı, savruldukları aracın altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

ANNE ÖLDÜ, BEBEĞİ YARALANDI AA'nın haberine göre; ekiplerin ve vatandaşların yardımıyla anne ve bebeği aracın altından çıkarıldı. Ağır yaralanan anne Özparıltılı, kaldırıldığı Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan bebek ise tedavi altına alındı.

SÜRÜCÜLERDEN BİRİ YARALANDI DİĞERİ KAÇTI Öte yandan yaralanan otomobilin sürücüsü, Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis ekiplerince araç içerisinde yapılan incelemede bir av tüfeği bulundu. Demir korkuluklara savrulan aracın sürücüsü ise kaza sonrası olay yerinde kaçtı. Polis, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. Büfede çalışan ve kazayı gören Ahmetcan Kurtaran, "Sandviç yaparken bir anda karartı ve kamyonun uçtuğunu gördüm. Kendimi dışarı attığımda kadın yerdeydi. Ona yardımcı oldum. Kamyonetin sağ tarafından da kaldırıp bebeği çıkardık. Bu kadarını gördüm." dedi.