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        Haberler Gündem Çevre İzmir'de yanan ormanlar için seferberlik | Son dakika haberleri

        İzmir'de yanan ormanlar için seferberlik: Ay sonuna kadar 400 bin fidan

        İzmir'in Buca ilçesinde geçen yıl çıkan orman yangınında zarar gören alanlarda orman ekiplerince fidan dikimi ve tohum ekimi gerçekleştiriliyor. İzmir Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, "Tespitlerimiz sonucu 110 hektarlık alanda doğal gençleştirme dediğimiz doğal tohum atımıyla sahayı yeniliyoruz. Bu yılın sonuna kadar sahaya 750 bin fidan dikeceğiz. Bu ayın sonuna kadar 400 bin fidanı toprakla buluşturuyoruz" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.02.2025 - 15:52 Güncelleme: 08.02.2025 - 15:57
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        İzmir'de yanan ormanlar için seferberlik
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        İzmir'in Buca ilçesinde geçen yıl çıkan orman yangınında zarar gören alanlarda orman ekiplerince fidan dikimi ve tohum ekimi gerçekleştiriliyor. Yangından hemen sonra alanda çalışmalara başladıklarını dile getiren İzmir Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, "Bu yılın sonuna kadar sahaya 750 bin fidan dikeceğiz. Bu ayın sonuna kadar 400 bin fidanı toprakla buluşturuyoruz" dedi.

        İzmir'de geçen yıl çıkan 195 orman yangınında, 4 bin 376 hektar orman alanı etkilendi. Bu yangınların en büyüklerinden biri, 18 Temmuz Buca ilçesi Zafer Mahallesi'nde başladı. Saatte 26 kilometre hız nedeniyle Buca'daki yangın komşu ilçe Gaziemir'in Sarnıç Mahallesi'ndeki ormana kadar yayıldı.

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        İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 7 uçak, 15 helikopter, 39 arazöz, 10 su ikmal aracı, 4 iş makinası ve 2 ilk müdahale yer ekibi olmak üzere 24'ü teknik eleman toplam 256 personel yangınla mücadele etti.

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        Yangın, ertesi gün saat 10.00'da kontrol altına alınırken; 570'i orman olmak üzere diğerleri ziraat ve meranın yer aldığı 585,5 hektar alan yangından etkilendi. Orman ekipleri bölgenin yeşillendirilmesi için çalışmalara başladı.

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        Yanan ağaçlar sahadan temizlenirken, toprak işleme çalışmaları yapıldı. Ayrıca arazide tohumlama ve kızılçam, kara servi, mavi servi gibi fidanların dikimi yapılmaya başlandı. Yangından etkilenen ormanda, bu yılın sonuna kadar ağaçlandırma çalışmasının tamamlanacağı belirtildi. Bölgenin 10-15 yıl içinde tekrar eski haline dönmesi bekleniyor.

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        Ekiplerle bölgede fidan dikimi yapan ve tohum eken İzmir Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, "Yangın sonrası orman faaliyetlerle yapılan çalışmaların son aşamasına geldik. Orman yangınından zarar gören alanlar hem ülkemiz genelinde hem İzmir'de ağaçlandırıldı ve ağaçlandırılmaya devam ediliyor. Mevzuatımız gereği de orman yangınlarından zarar gören alanlar, başka amaçla kullanılmaz, sadece ağaçlandırılır. İçinde bulunduğumuz alan, 18 Temmuz 2024 yılında çıkan orman yangınında zarar gören yerdir. Orman olarak yaklaşık 570 hektarlık alan zarar gördü" dedi.

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        Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü: "Yangından hemen sonra alanda etüt projeleri, rehabilitasyon ve ağaçlandırma çalışmalarına aralıksız başladık. Tespitlerimiz sonucu 110 hektarlık alanda doğal gençleştirme dediğimiz doğal tohum atımıyla sahayı yeniliyoruz. Geri kalan alanda da toprak işlemesi yaparak fidan dikim yöntemiyle sahayı ağaçlandırıyoruz. Bu yılın sonuna kadar sahaya 750 bin fidan dikeceğiz. Bu ayın sonuna kadar 400 bin fidanı toprakla buluşturuyoruz. Ayrıca sahaya 1 ton tohumda atıp siyaha dönen alanı tekrar yeşil vatanımıza kazandıracağız.

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        Dünyada ve ülkemizde çıkan orman yangınlarına baktığımızda yüzde 90'ı insan kaynaklı. Bunun da yüzde 70'i ihmal ve dikkatsizlik. Vatandaşlarımızdan özellikle yaz aylarında, nemin düşük rüzgarın şiddetli olduğu günlerde ateş yakmamalarını rica ediyoruz. Özellikle ormanın giriş çıkış yapılan bölümlerinde ateş yakılmamalı. Ormana yakın yerlerde mangal yakılmamalı, sigara içilmemeli. Her yangın bir kıvılcımla başlar. Vatandaşlarımızdan daha dikkatli olmalarını istiyoruz."

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