Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Siteler Mahallesi'ndeki makilik ve ormanlık arazide, TÜPRAŞ rafineri ile özel bir akaryakıt şirketinin dolum tesislerini yeraltından birbirine bağlayan boru hattında hırsızlık yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye giden polis ekipleri, kazı yapılarak borudan akaryakıt hırsızlığı yapıldığını tespit etti.
Dün saat 21.00 sıralarında, araziye yanaşan 45 ABB 969 plakalı bir kamyonun akaryakıt dolumu yaptığını fark eden ekipler, kamyonu olay yerinden ayrılmak için harekete geçtiği sırada durdurdu. Kamyon şoförü Ramazan T.'yi (45) yakalayan polis, tankerin dolum işlemini gerçekleştiren ve gözcülük yapan Ali T.'yi (70) de yaya olarak kaçmaya çalışırken yakalayıp gözaltına aldı.
TANKLAR TÜPRAŞ HATTINA BAĞLIYMIŞ
Yapılan incelemede, makilik alanda çalılıklarla ve yeşil brandayla kamufle edilmeye çalışılan 3 ton kapasiteli 4 plastik tank, piyasa değeri 150 bin TL olan yaklaşık 20 ton mazot ele geçirildi. Ekipler, söz konusu 4 tankın hortumlarının, yeraltındaki TÜPRAŞ boru hattına bağlandığını tespit etti. Gözaltına alınıp emniyete götürülen şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda, Aydın Y. (54),Selçuk Y. (29) ve Erdal Y.'yi (41) de gözaltına aldı.
Gözaltına alınan toplam 5 şüphelinin, polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
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