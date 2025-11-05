Habertürk
        Haberler Gündem İzmir'de tarihi eser operasyonunda 1142 obje ele geçirildi

        Tarihi eser operasyonunda 1142 obje ele geçirildi

        İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda bir evde 1142 obje ele geçirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2025 - 22:25 Güncelleme: 05.11.2025 - 22:25
        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığının önlenmesi, kültür ve tabiat varlıklarının korunmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda Kemalpaşa ilçesinde bir eve baskın gerçekleştirildi.

        Aramalarda, Klasik, Helenistik, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 422 sikke, 280 ok ucu, 145 sapan taşı, 120 obje, 59 ağırlık, 45 pişmiş toprak ağırşak, 33 yüzük, 28 insan tasvirli heykelcik ve 10 zolta olmak üzere toplam 1142 tarihi eser ele geçirildi.

        Ayrıca 2 ruhsatsız tabanca ve 4 dedektöre de el konuldu.

        Operasyonda yakalanan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Fotoğraf: AA

