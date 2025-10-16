Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem İzmir'de planlı su kesintileri uzatıldı! İzmir'de planlı su kesintileri ne zamana kadar devam edecek, hangi ilçe ve mahalleler etkilenecek?

        İzmir'de planlı su kesintileri ne zamana kadar devam edecek? Hangi ilçe ve mahalleler etkilenecek?

        İzmir'de su kaynaklarının azalması nedeniyle 6 Ağustos'ta başlatılan planlı su kesintilerinin süresi 31 Ekim'e kadar uzatıldı. Kesintiler, 13 ilçede dönüşümlü olarak iki günde bir yapılacak şekilde uygulanacak. Her gün saat 23.00'te başlayacak kesintiler, sabah 05.00 itibarıyla sona erecek. İşte 2025 Ekim dönemi için İzmir'de uygulanacak su kesintisi takvimi...

        Giriş: 16.10.2025 - 14:51 Güncelleme: 16.10.2025 - 14:51
        • 1

          İzmir’in merkez ilçelerinde azalan su kaynakları sebebiyle 6 Ağustos’ta başlatılan planlı su kesintilerinin süresinin uzatıldığı duyuruldu. Buna göre, toplam 13 ilçeyi kapsayan kesintiler her gece saat 23.00’te başlayacak ve sabah 05.00’te sona erecek. İşte, 2025 Ekim ayı için İzmir’de uygulanacak su kesintisi takvimi...

        • 2

          İZMİR'DE PLANLI SU KESİNTİLERİ DEVAM EDİYOR

          İzmir'in merkez ilçelerinde, azalan su kaynakları nedeniyle 6 Ağustos'ta başlayan planlı su kesintileri 31 Ekim'e kadar devam edecek.

        • 3

          2025 EKİM İZMİR SU KESİNTİSİ PROGRAMI İLE SULAR NE ZAMAN GELECEK?

          Kesinti, Karşıyaka, Çiğli, Bayraklı, Menemen, Gaziemir, Bornova, Menderes ile Karabağlar, Konak, Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe, Buca ilçeleri iki gruba ayrılarak 2 günde bir uygulanacak, saat 23.00'te başlayıp sabah 05.00'te sona erecek.

          İlk gruptaki ilçelerde tek günlerde, ikinci gruptaki ilçelerde ise çift günlerde kesinti yapılacak.

        • 4

          İZMİR'DE KURAKLIK SÜRÜYOR

          Kentte azalan su kaynakları nedeniyle 6 Ağustos'tan itibaren 23.00 ile 05.00 saatleri arasında su kesintileri başlamış, 3 günde bir yapılan kesintiler 9 Eylül'den itibaren 2 günde bir uygulanmaya başlanmıştı.

