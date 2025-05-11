İzmir'de otomobille traktör çarpıştı: 4 yaralı
İzmir'in Beydağ ilçesinde traktör ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
Mehmet Y'nin (48) kullandığı traktör Ahmet A. (33) idaresindeki otomobille Emirli Mahallesi yakınlarında çarpıştı. Kazada traktör ve arkasındaki yük taşımak için yer alan bölümde bulunan Ganime K. (44), Aysel S. (33) Fatma Y. (59) ve Fatma T. (62) yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler, hayati tehlikesi bulunmayan 4 yaralıyı Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.