        Haberler Gündem İzmir'de otomobille çarpışan motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        İzmir'de otomobille motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

        İzmir'in Çeşme ilçesinde, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2025 - 01:51 Güncelleme: 28.10.2025 - 01:51
        Ş.C.S. yönetimindeki otomobil, Alaçatı Mahallesi Koçtaş Kavşağı'nda Ege Koçak'ın (21) kullandığı motosikletle çarpıştı.

        Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü ile arkasındaki yolcu İ.Ö. yaralandı.

        İhbar üzerine, kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince Çeşme Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Koçak, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

        Yolcu İ.Ö'nün ise ayağında kırık olduğu bildirildi.

        Otomobil sürücüsü Ş.C.S, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

        Fotoğraf: AA

        #HABER
        #İzmir
        #izmir haber
        #yerel haber
