İzmir'de otomobil kahvehaneye daldı: 3 yaralı
İzmir Kemalpaşa'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil kahvehaneye daldı. Kazada yaralanan 1'i çocuk 3 kişi hastaneye kaldırıldı
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin kahvehaneye girmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Damlacık Mahallesi'nde H.A. idaresindeki otomobil, kontrolden çıkarak meydandaki kahvehaneye girdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
AA'nın haberine göre; kazada sürücü H.A. ve otomobilde bulunan çocuğu İ.A. ile kahvehanedeki R.A. yaralandı. Çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
*Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.