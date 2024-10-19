İzmir'de orman yangını
İzmir'in Gaziemir ilçesinde orman yangını çıktı. Ekiplerin alevlere müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü
Giriş: 19.10.2024 - 00:26 Güncelleme: 19.10.2024 - 01:39
DHA'nın haberine göre; yangın, akşam saatlerinde Gaziemir ilçesi Evka 7 Mahallesi yakınındaki ormanda çıktı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
1 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI
Yangın, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve itfaiyenin müdahalesi ile yaklaşık 1 saat içerisinde kontrol altına alınarak, söndürüldü.
*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.
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