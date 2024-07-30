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        Haberler Gündem 3. Sayfa İzmir'de mumdan çıkan alevler evi yaktı | Son dakika haberleri

        İzmir'de mumdan çıkan alevler evi yaktı

        İzmir Karşıyaka'da elektrik kesintisi yaşanan apartman dairesinde iki kardeşin yaktığı mum nedeniyle yangın çıktı. Dumandan etkilenen kardeşler kurtarılırken, alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2024 - 07:01 Güncelleme: 30.07.2024 - 07:03
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        Mumdan çıkan alevler evi yaktı
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        İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Alınan bilgiye göre, Zübeyde Hanım Mahallesi'ndeki sitede yer alan apartmanın Y.B'ye ait 9'uncu katındaki dairede yangın çıktı. Evde bulunan İ.E.B. (16) ve E.B. (23) büyüyen alevler nedeniyle mahsur kaldı.

        Site sakinleri dairelerinden çıkarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        DUMANDAN ETKİLENDİLER

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        E.B, kendi imkanlarıyla evden çıkarken, İ.E.B. de itfaiye ekiplerinin yardımıyla bulunduğu yerden tahliye edildi. Dumandan etkilenen kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın diğer dairelere sıçramadan söndürüldü.

        YANGININ MUMDAN ÇIKTIĞI DEĞERLENDİRİLİYOR

        Öte yandan yangının çıkış nedenine ilişkin ekipler tarafından incelemeler sürüyor. İlk değerlendirmelere göre, mahallede devam eden elektrik kesintisi nedeniyle, annelerinin dışarıda olduğu öğrenilen çocukların evde mum yaktığı ve mumdan sıçrayan ateş sonucu yangının çıktığı tahmin ediliyor.

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        #Son dakika haberler
        #İzmir
        #karşıyaka
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