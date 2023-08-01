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        Haberler Gündem İzmir'de metro ne zaman, saat kaçta açılacak ve grev ne zaman biter? İzmir metrosu ve tramvayı neden çalışmıyor?

        İzmir'de metro ne zaman açılacak? İzmir metrosu ve tramvayı neden çalışmıyor?

        İzmir'de metro ve tramvayların çalışmaması gündem olmuş durumda. 5 milyondan fazla vatandaşın ikamet ettiği ilde, metro ve tramvayın neden çalışmadığı ve ne zaman tekrar seferlere başlayacağına ilişkin son bilgileri bir araya getirdik. İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.08.2023 - 00:11
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        • 1

          İzmir'de metro ve tramvayların neden çalışmadığı belli oldu. Toplu İş Sözleşmesi (TİS) müzakerelerinde anlaşmaya varılamaması nedeniyle metro ve tramvay çalışanları iş bırakma kararı aldı. Söz konusu duruma ilişkin tüm bilinmesi gerekenleri bir araya getirdik...

        • 2

          GREV KARARI AÇIKLANDI MI?

          İzmir Metro AŞ adına yetkilendirilen Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası ile Türkiye Demiryolu İşçileri Sendikası arasındaki 625 çalışanı ilgilendiren TİS görüşmelerinden sonuç alınamadı.

          Türkiye Demiryolu İşçileri Sendikası İzmir Şubesi Başkanı Hamdullah Giral, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Haklı taleplerimize karşılık bulamadığımızdan daha önce aldığımız grev kararımızı bu saatten sonra uygulamaya koyuyoruz. Hepimize hayırlı uğurlu olsun." dedi.

        • 3

          Giral, grev kararı alınsa da işçilerin emeği için görüşmelere her zaman açık olduklarını belirterek, "Bizi bu grev kararını uygulamaya koymaya zorlayanlar, zorda bırakanlar artık düşünsün. Kapımız açık bekliyoruz. Bu saatten sonra iş yerlerine kimse girmeyecek. Gün boyunca buradayız. Hep beraber halaylarla, alkışlarla grev ilanlarımızı iş yerlerine asıyoruz." diye konuştu.

          Daha sonra işçiler, binaya "Bu iş yerinde grev vardır" pankartı astı.

        • 4

          Tarafların, refah payları ve enflasyon farklarını da içeren 11 maddede anlaşamadığı öğrenildi.

          Öte yandan sabahın erken saatlerinde metro ve tramvayı kullanmak isteyen vatandaşlar, duraklarda bekleyip belediye otobüsleriyle iş yerlerine gitmeye çalıştı.

        • 5

          Vatandaşlardan Mehmet Kaymaz duruma tepki göstererek, "Saat 05.00'te işe gidiyoruz ama metro yok. Taksi bulacağız da işe gideceğiz. Burada kaç kişi rezil oldu." dedi.

          Grev nedeniyle bugün işe gidemeyeceğini aktaran Mümin Öztürk de grevin bir an önce sona ermesi temennisinde bulundu.

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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