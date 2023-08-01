Giral, grev kararı alınsa da işçilerin emeği için görüşmelere her zaman açık olduklarını belirterek, "Bizi bu grev kararını uygulamaya koymaya zorlayanlar, zorda bırakanlar artık düşünsün. Kapımız açık bekliyoruz. Bu saatten sonra iş yerlerine kimse girmeyecek. Gün boyunca buradayız. Hep beraber halaylarla, alkışlarla grev ilanlarımızı iş yerlerine asıyoruz." diye konuştu.

Daha sonra işçiler, binaya "Bu iş yerinde grev vardır" pankartı astı.