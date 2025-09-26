İzmir'de kaza yapan kamyonette sıkışan 3 kişi yaralandı

İzmir'de sebze yüklü kamyonet, Çeşme-İzmir Otoyolu Gaziemir yol ayrımında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.

AA'nın haberine göre, kazada sürücü ile araçta bulunan M.O. ve M.G. kamyonette sıkıştı. Otoyoldan geçen vatandaşların ilk müdahaleyi yaptığı kazada, itfaiye ekipleri yaralanan 3 kişiyi sıkıştıkları yerden çıkardı.

112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

SÜRÜCÜNÜN DURUMU AĞIR

Sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kamyonetteki sebzeler de otoyola saçıldı. Kaza nedeniyle trafik bir süre kontrollü sağlandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.