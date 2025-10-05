Habertürk
        İzmir'de kadın cinayeti! Uzaklaştırma aldırdığı kocası tarafından bıçakla öldürüldü | Son dakika haberleri

        Uzaklaştırma aldırdığı kocası tarafından bıçakla öldürüldü

        Türkiye yine bir kadın cinayetine şahit oldu. İzmir'in Menderes ilçesinde iki çocuk annesi 45 yaşındaki Serpil Güral, uzaklaştırma kararı aldırdığı 48 yaşındaki kocası A.G. tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.10.2025 - 19:56 Güncelleme: 05.10.2025 - 19:56
        İzmir'deki olay, saat 13.30 sıralarında Görece Mahallesi İbni Sina Sokak’taki bir apartman dairesinde meydana geldi. A.G. ve eşi Serpil Güral arasındaki tartışma çıktı. A.G., tartışmanın büyemesi üzerine Serpil Güral’ı bıçakladı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde iki çocuk annesi Güral’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Güral’ı cenazesi, savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

        Şüpheli koca ise Menderes İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Hayatını kaybeden Güral’ın geçen 22 Eylül'den itibaren kocası için 1 ay süreyle uzaklaştırma kararı aldırdığı da ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

        #Son dakika haberler
