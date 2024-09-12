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        Haberler Gündem Güncel İzmir'de iki kardeşe belediyeden sürpriz | Son dakika haberleri

        İzmir'de afette bisikletleri yanan iki kardeşe belediyeden sürpriz

        İzmir Büyükşehir Belediyesi, geçen ay Yamanlar Dağı yangınından etkilenen mahallelerden birinde bisikletleri yanan iki kardeşe sürpriz yaptı. Büyükşehir ekipleri, Şimşek ailesinin oğulları Oğuzhan ve Orhan'ı ziyaret ederek, yeni bisikletlerini teslim etti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.09.2024 - 16:01 Güncelleme: 12.09.2024 - 16:21
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        İzmir'de iki kardeşe belediyeden sürpriz
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        İzmir Büyükşehir Belediyesi, geçen ağustos ayında Karşıyaka'nın Yamanlar Dağı'nda çıkan yangın sonrasında bölgede yaraları sarmayı sürdürüyor.

        Hasar tespit çalışmaları yapıp, yangından etkilenen ailelerin ihtiyaçlarını karşılamaya devam eden Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Bayraklı Onur Mahallesi'nde yangından etkilenen Şimşek ailesinin evini de ziyaret etti. Ekiplerin yangında bisikletleri yanan iki kardeşe bir de sürprizi vardı.

        İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ela Hızlı ve ekibi tarafından alınan bisikletler Oğuzhan Şimşek (11) ve Orhan Şimşek'e (8) teslim edildi.

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        Yardımlar için Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teşekkürlerini sunan anne Hanife Şimşek, "Çocuklarımızın mutluluğu bizim mutluluğumuz" dedi. Yangın sonrasındaki süreçte Büyükşehir Belediyesi personeli tarafından hiçbir zaman yalnız bırakılmadıklarını aktaran Şimşek, memnuniyetini dile getirdi.

        Kardeşiyle birlikte yeni bisikletine kavuşan ağabey Oğuzhan Şimşek de, "Bisikletlerin geleceğinden haberimiz yoktu. Görünce çok iyi hissettik, sevindik. Kendi bisikletlerimiz yangında yanmıştı. Çok beğendik" diye konuştu.

        Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ela Hızlı ise anne Şimşek'e şunları söyledi:

        "Elimizden geldiğince bütün ekip arkadaşlarımızla yanınızdayız. Bu bir başlangıçtı. Biz artık sizlerle bir aile olduk. Bizlere taleplerinizi iletin. Biz elimizden geldiğince ne ihtiyaç varsa bulmaya çalışacağız. Bu konuda gönlünüz çok rahat olsun. Başkanımız Cemil Tugay sonuna kadar sizlere destek olmamız için bizim arkamızda duruyor. Biz de onun verdiği güçle, destekle hareket ediyoruz. İlerleyen zamanlarda da tekrar ziyaretinize geleceğiz, kabul ederseniz. Allah bir daha yaşatmasın. Güzel günlerde buluşalım."

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        #yerel haberler
        #İzmir Büyükşehir Belediyesi
        #yangın
        #bisiklet
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