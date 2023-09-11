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        Haberler Gündem 3. Sayfa İzmir'de havuza giren çocuk boğuldu

        İzmir'de 7 yaşındaki çocuk girdiği havuzda boğuldu

        İzmir Torbalı'da müstakil bir evin bahçesinde bulunan havuza serinlemek için giren 7 yaşındaki çocuk boğuldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2023 - 00:35 Güncelleme: 11.09.2023 - 00:35
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        İzmir'de havuza giren çocuk boğuldu
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        İzmir'in Torbalı ilçesinde, 7 yaşındaki çocuk, girdiği havuzda boğuldu.

        Torbalı'nın Çakırbeyli Mahallesi'nde, müstakil bir evin bahçesinde bulunan havuza serinlemek için giren Kerem Çelik (7) bir süre sonra suda hareketsiz kaldı.

        Yüzme bilmeyen ve havuzdan çıkartılan Çelik'in, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından, hayatını kaybettiği belirlendi.

        AA'nın haberine göre, Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan küçük çocuğun cenazesi, daha sonra Çakırbeyli Aile Mezarlığına defnedildi.

        Jandarma olayla ilgili araştırma başlattı.

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        #İzmir
        #Torbalı
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