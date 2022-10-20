AA

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Çeşme ve Seferihisar ilçeleri açıklarında can salı ve lastik botta bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen bot ile can salındaki 78 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.