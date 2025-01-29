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        Haberler Gündem İzmir'de esnafla zabıtanın kavgası güvenlik kamerasınca görüntülendi - Güncel haberler

        İzmir'de esnafla zabıtanın kavgası güvenlik kamerasında

        İzmir'in Bornova ilçesinde kaldırımı işgal ettiği ileri sürülen esnaf ile zabıtaların kavgası, güvenlik kamerasınca kaydedildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2025 - 19:32 Güncelleme: 29.01.2025 - 19:32
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        Esnafla zabıtanın kavgası kamerada
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        Alınan bilgiye göre, Kazımdirik Mahallesi'nde esnaflık yapan H.S'nin, iş yerinin önüne masa ve sandalye koyarak kaldırımı işgal ettiği öne sürüldü.

        Bornova Belediyesi zabıta ekipleri, şikayet üzerine H.S'nin iş yerinin önüne geldi. Kaldırımdaki masa ve sandalyeleri kaldırmaya çalışan zabıta ekipleri ile H.S. arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

        Çevredeki esnaf müdahale ederek tarafları ayırdı.

        H.S, zabıta ekiplerinden şikayetçi oldu.

        Olay anı iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Görüntülerde, çok sayıda zabıta ekibinin esnafa müdahalesi, çevredeki esnafın araya girmesiyle kavganın sona ermesi yer alıyor.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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