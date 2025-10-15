Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem İzmir'de eşini silahla öldürüp ihbarda bulunan kişi gözaltına alındı

        Eşini silahla öldürüp kendini ihbar etti

        İzmir'in Bornova ilçesinde eşini tabancayla öldüren ve polisi arayarak ihbarda bulunan şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2025 - 23:40 Güncelleme: 15.10.2025 - 23:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eşini silahla öldürüp kendini ihbar etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Rafetpaşa Mahallesi'nde oturan R.T. (70), 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak eşini tabancayla vurduğunu bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, İzadiye T'nin (69) hayatını kaybettiği belirlendi.

        Kadının cenazesi, olay yeri incelemenin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

        Olayla ilgili şüpheli R.T, suç aleti tabancayla polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

        İzadiye T'nin bir süredir kanser tedavisi gördüğü öğrenildi.

        Fotoğraf: AA

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #İzmir
        #izmir haber
        #yerel haber
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump'tan Gazze'de ateşkese dair açıklama
        Trump'tan Gazze'de ateşkese dair açıklama
        Putin Şara ile görüştü
        Putin Şara ile görüştü
        "Savaş bitmezse Rusya bedel ödeyecek"
        "Savaş bitmezse Rusya bedel ödeyecek"
        Thunberg İsrail'de yaşadıklarını anlattı
        Thunberg İsrail'de yaşadıklarını anlattı
        Emlak vergisinde rayiç bedele sınır
        Emlak vergisinde rayiç bedele sınır
        Golden Boy'da büyük gurur!
        Golden Boy'da büyük gurur!
        Merve'ye korkunç saldırı! Yaşam savaşı veriyor!
        Merve'ye korkunç saldırı! Yaşam savaşı veriyor!
        Tuzla tersanesindeki gemide patlama! Ölü ve yaralılar var!
        Tuzla tersanesindeki gemide patlama! Ölü ve yaralılar var!
        Icardi fedakarlığa hazır!
        Icardi fedakarlığa hazır!
        Dünyada kiralık sosyal konut nasıl uygulanıyor?
        Dünyada kiralık sosyal konut nasıl uygulanıyor?
        Velayeti 4 kez değişti, son talep reddedildi! Hakim: Anne-baba savaşıyor!
        Velayeti 4 kez değişti, son talep reddedildi! Hakim: Anne-baba savaşıyor!
        İşte play-off'taki muhtemel rakiplerimiz!
        İşte play-off'taki muhtemel rakiplerimiz!
        Sağlık astsubayı emekli meslektaşını öldürdü!
        Sağlık astsubayı emekli meslektaşını öldürdü!
        Arda Güler'den çarpıcı açıklamalar!
        Arda Güler'den çarpıcı açıklamalar!
        Saran'dan Tedesco, Devin Özek, Duran açıklaması!
        Saran'dan Tedesco, Devin Özek, Duran açıklaması!
        "Büşra'yı evde ölü buldum" demişti... Gerçek öyle çıkmadı!
        "Büşra'yı evde ölü buldum" demişti... Gerçek öyle çıkmadı!
        5G'de ilk sinyal nisan ayında alınacak
        5G'de ilk sinyal nisan ayında alınacak
        Habertürk Anasayfa