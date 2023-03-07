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NACİ GÖRÜR İZMİR'İ UYARDI | İzmir'de deprem ne zaman bekleniyor? "Endişemiz var" İzmir depremi kaç büyüklüğünde ve ne zaman olacak?

Uzman isim İzmir'i uyardı: Deprem bekleniyor!

Yurt genelinde yaşanılan depremlerin etkisi ile deprem senaryolarına ilişkin araştırmalar ve uzmanlardan gelen açıklamalara ilgi artış gösterdi. Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sonrasında çevre illerde artçılar devam ederken ülke genelinde bağımsız sarsıntılar da yaşanıyor. Üst üste yaşanan depremlerin ardından İzmir'de yaşayanlar İzmir deprem uyarılarını merak ediyor. Jeolog, Deniz Jeolojisi Uzmanı ve Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür'den İzmir depremine ilişkin açıklamalar geldi. Uzman isimden gelen açıklamaları ve olası İzmir depremi hakkında merak edilenleri haberimizde derledik. İşte detaylar...

Giriş: 07.03.2023 - 15:48 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Prof. Dr. Naci Görür Türkiye'nin deprem ülkesi olduğunu vurgulayarak İzmir hakkında endişe duyduğunu belirtti. Ülke genelinde yaşanan peş peşe depremlerin ardından deprem risk haritaları ve fay hattı sorgulamaları hız kazanırken fay hattı üzerinde yer alan İzmir'de deprem riski araştırmaları yoğunlaştı. Prof. Dr. Naci Görür, İzmir'in riskli bir bölge yer aldığına dikkat çekerken İzmir'i deprem konusunda uyardı. İşte İşte "İzmir'de deprem bekleniyor mu?" sorusunun yanıtı ile İzmir deprem riski hakkında merak edilenler ve uzmanlardan gelen son açıklamalar...

  • "TÜRKİYE'DE DEPREMDEN DAHA GERÇEK BİR KONU YOK"

    Toplantıda konuşan Prof. Dr. Naci Görür, Türkiye'de deprem konusunda, uzun yıllar çağdışı, insana önem vermeyen, yara sarma anlayışında bir strateji olduğunu ancak mevcut hükümetin Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bu stratejik düşünceyi değiştirmeyi ve deprem olmadan zarar azaltma sistemine geçmeyi gündeme aldığını söyledi.

  • "13 MİLYON SENE ÖNCE BU TOPRAKLARDA DEPREM BAŞLADI"

    Depremde yıkılmamak, zararı minimum hale getirmek için kenti ve kentin bileşenlerini depreme dirençli hale getirilmesi gerektiğini dikkat çeken Prof. Dr. Görür, "Türkiye´de depremden daha gerçek bir konu yok. Millet olarak kendi hükümetlerimize, devletimize sahip çıkma zamanı. Demokratik anlamda sorunlara el koyma zamanı, bunu da yapabiliriz. 13 milyon sene önce bu topraklarda deprem başladı. İnsanların dünya tarihine çıkışı bu kadar eski değil. Milyonlarca yıl bu devam edecek. Depremi durduracak güç olmadığına göre yapacağımız şey depremin bize vereceği zararı bugünkü çağda bilimin ve teknolojinin gücünü kullanarak azaltmak. Depremlere yıkılmamak, minimum zararla bu işi atlatmak. Yeni yaklaşıma risk analizi diyoruz. Depreme dirençli ketlerle bu olur. Bizim kentlerimiz depreme dirençli olursa mesele yok. Aynen Amerika'daki gibi. Kentin bileşenlerini depreme dirençli yapacağız" dedi.

  • İZMİR İÇİN KRİTİK DEPREM UYARISI

    Türkiye'de deprem beklenen bölgelere ilişkin öngörülerini paylaşan Prof. Dr. Görür, Hakkari ile Erzincan Bingöl-Karlıova'nın yanı sıra İzmir ve Antalya-Muğla arasındaki sahil şeridinden endişe ettiklerini aktardı.

  • "İZMİR'DE ENDİŞEMİZ VAR"

    Prof. Dr. Görür, "İzmir'de de endişemiz var. Canlı faylar var. Günün birinde harekete geçip deprem olabilir. Çevredeki deprem olmuş faylardan tetiklenebilir. Tahmin ediyorum bu faylar İzmir depreminde yüklendi. Çevredeki depremlerden stres geldiğinde yükleniyor. İzmir, bu kadar canlı fayla bölünmüş ise bu yarımadan buradan çekilmek lazım. Fay tartışmasını bırakalım. İzmir gerçek anlamında bir deprem kenti. Çok az kentimizde bu kadar yoğun aktif fay sistemi var. Bunlar bugün olmazsa yarın deprem yaratacaktır. Şu anda depremlerde sonra, Sisam depremi sonrasında 80 kilometre mesafede 117 kişi öldü. Yapı stokunu depreme dirençli yapmak lazım. Bunu yapmadan önce İzmir Büyükşehir Belediyesi şu anda bana göre çok doğru akıllı bir iş yaptı.

  • Mikro belgeleme çalışması yapıyor. ODTÜ'lü ekiple bu çalışmaları yürütüyor. Dokuz Eylül Üniversitesi'nde Hasan Sözbilir gibi çok değerli yer bilimci arkadaşlar var. Bu İzmir'in şansıdır. Mikro belgeleme çalışması sonrasında İzmir depreme dirençli hale getirilmelidir. 1999 sonrasında yeni yönetmeliklere göre doğru yapılmışsa o binalardan hiç korkmayın. Yönetmeliklere göre yapılmış binalar çatlasın, patlasın ama içinden sağ çıkmanızı sağlar. İzmir'deki belediye ve üniversiteleri zorlayın, evlerinizi muayene ettirin. Üç kuruş vermeyeceğim tartışması yakışmıyor. Parası yoksa devlet el atsın veya belediye bedava yapsın. Muayene edersiniz evinizin depremdeki davranışları çok sağlıklı görebilirsiniz. Deprem odaklı kentsel dönüşüme girmek için hükümete talep edin. Bütün kentleri depreme dirençli yapabiliriz. Bunun içi afet bakanlığı kurulsun" diye konuştu.

  • DEPREME DİRENÇLİ KENTLER VURGUSU

    Prof. Dr. Görür, kenti depreme dirençli hale getirmek için kenti oluşturan yönetim, halk, altyapı, yapı stoku, çevre ve ekosistem, ekonomi parametrelerinin öncelikle depreme dirençli olması gerektiğini vurguladı. Prof. Dr. Görür bu konuda şunları söyledi:

  • "Yönetim, demokrasi olan bir yerde kente bir vali atanır bir de belediye başkanı seçilir. Ne vali ne belediye başkanı deprem nedir bilmeyebilir, nasıl müdahale edilebilir bilmeyebilir. Acil müdahaleyi bilmeyen bir yönetimden ne bekliyorsunuz? O zaman yönetimi siz kurslarla, eğitimle özellikle deprem kuşaklarında yer alan kentlerde yönetimi yönetmek zorundasınız. İkinci bileşen halk. İzmir halkı deprem bilinci, kültürü yoksa İzmir´i depreme dirençli hale getiremezsiniz. Depremde yapması gerekenleri yapmadığı gibi bunu aksine yapar. İzmir halkında deprem konusunda bilgi, beceri, idrak ve kültür olması gerekiyor. Sadece eğitimle olmaz. Ana eğitimle başlayarak, halk eğitimle o kültürün kazanmasını çalışacaksınız. Altyapı depreme dayanıklı mı İzmir´de. Hangi belediyeye sorsak 'Hazır' der. Hatay'a sorduğunuzda 'Bizim her şeyimiz tamamdı' derlerdi.

  • Şimdi bakın bakalım. İzmir'de yapıyı yeniden yaparsınız. Ama İzmir'in çevresini kirletirseniz burada yaşam mümkün olmaz. Havası, gölleri kirlenmiş bir İzmir sizi yaşatmaz, hastalıklar sizi yok eder. Kirlenen çevre salgın hastalık olarak geri döner. Altyapı çok önemli. İstanbul 16 milyon. Kanalizasyon sistemini çöktüğünü düşünün ki bana göre çökecek. İstanbul'un hali ne olacak? Kirlenmiş çevreyi temizleyemezsiniz. Yapı stoku, depreme hazırlık denildiğinde sadece yapı stoku akla geliyor. Kentsel dönüşüm motor gücüyle müteahhite bırakılırsa bunun adı rantsal dönüşüm olur. Nerede kar edecekse oraya gider. Yapı stoku depreme dirençli yapacağız. 

  • Çevre, milyonlarca ton deprem molozu var. İstanbul'da deprem olsa 35 milyon ton moloz ortaya çıkıyor. Gece gündüz 24 saat 30 tonluk kamyonla taşırsanız 3-5 yılda anca bitirirsiniz. Atıkları usulüne uygun bertaraf etmezseniz, biyokimyasal reaksiyonlar başlıyor. Zehirli toksit maddeler yağmurla birlikte yeraltı sularına, göle, barajlara götürüyor bütün bunlar besin zinciri olarak soframıza geliyor."

  • İZMİR'DE BÜYÜK BİR DEPREM YAŞANMIŞTI

    AFAD verilerine göre; 30 Ekim 2020 Cuma günü, saat 14.51'de Ege Denizi Seferihisar açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrasında, büyüklüğü 4'ün üzerinde 45 artçı olmak üzere, toplam 1.670 artçı sarsıntı yaşanmıştı. Deprem sonucunda 17 bina yıkılmıştı.

    Deprem ve deprem sonucu oluşan tsunami, Türkiye'nin Ege Bölgesi'nde, Yunanistan'ın Kuzey Ege ve Güney Ege bölgelerinde can kayıplarına ve maddi hasarlara sebep oldu. AFAD'ın yaptığı açıklamaya göre, Türkiye'de 1'i boğulma sonucu olmak üzere toplam 117 kişi öldü ve 1.034 kişi yaralandı. İzmir'in Bayraklı ve Bornova ilçelerinde çok sayıda bina yıkıldı. Yunanistan'da ise 2 kişi öldü ve 19 kişi yaralandı, Sisam Adası'ndaki Meryem Ana Kilisesi yıkıldı.

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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