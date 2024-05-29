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        Haberler Gündem 3. Sayfa İzmir'de cinnet getiren genç, anne ve babasını öldürüp intihara kalkıştı!

        İzmir'de cinnet getiren genç, anne ve babasını öldürüp intihara kalkıştı!

        İzmir Torbalı'da uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen genç, anne ve babasıyla yaşadığı tartışmada cinnet getirdi! Yanında bulunan tabancayla anne ve babasını öldüren genç, daha sonra aynı silahla intihar girişiminde bulunarak ağır yaralandı. Dehşet anlarında evde bulunan gencin kız kardeşi, durumu ekiplere bildirdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.05.2024 - 05:58 Güncelleme: 29.05.2024 - 05:59
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        Cinnet getiren genç, anne ve babasını öldürüp intihara kalkıştı!
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        İzmir'in Torbalı ilçesinde, anne ve babasıyla tartışan genç, cinnet getirerek tabancayla önce anne ve babasını vurdu ardından intihar girişiminde bulundu.

        Olay, dün akşam saatlerinde Tepeköy Mahallesi 4508 sokakta bulunan bir evde meydana geldi. İddiaya göre, uyuşturucu madde bağımlısı olduğu belirtilen Kamil Yılmaz (25), henüz belirlenemeyen bir nedenle annesi Sevilay Yılmaz (48) ve babası Hikmet Yılmaz (50) ile tartışmaya başladı.

        CİNNET GETİRDİ

        DHA'nın haberine göre; aile içinde yaşanan gerginliğin artmasıyla cinnet getiren Kamil Yılmaz, yanında bulunan tabancayla anne ve babasına art arda ateş etti. Olayda vücutlarının farkı yerlerine aldıkları kurşunlarla ağır yaralanan Yılmaz çifti kanlar içerisinde yere yığıldı.

        CİNAYETLERİ KIZ KARDEŞİ İHBAR ETTİ

        Bu sırada, Kamil Yılmaz aynı tabancayı bu kez kendisine doğrultarak ateşledi. Olayın yaşandığı sırada, evde bulunan Yılmaz çiftinin kızı A.D.Y, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        ANNE VE BABA ÖLDÜ, AĞIR YARALANAN GENÇ, HASTANEYE KALDIRILDI

        A.D.Y. polis ekipleri tarafından evden çıkartılırken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Sevilay ve Hikmet Yılmaz'ın yaşamını yitirdiği, Kamil Yılmaz'ın ise ağır yaralandığı tespit edildi.

        Ambulansa alınan Kamil Yılmaz, Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yılmaz çiftinin cansız bedenleri savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Çiftin kız çocuğu A.D.Y'nin olay sonrasında dayısına teslim edildiği öğrenildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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        #Son dakika haberler
        #İzmir
        #Torbalı
        #haberler
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